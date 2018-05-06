Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AKP İstanbul 6. İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıkladı. 15 yıldır iktidar olan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını söyledi. "İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor" diyen Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak" sözlerini kullandı. Erdoğan, "Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yönetim sistemimiz yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü, yargıyı daha bağımsız hale getirecek.Tam kuvvetler ayrılığı ime meclis yasa yapmayı ve hükümeti denetlemeyi, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacaktır" dedi. Tam üyelik hedefinden vazgeçmedik Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmediğini söyleyen Erdoğan, Batılı ülkeleri eleştirdi. Erdoğan, "Batılı muhataplarımız bize karşı çifte standart uyguladıklarında, bekamıza tehdit oluşturan terör örgütlerini desteklerinde bunu yüzlerine açıkça ifade etmekten de çekinmedik. Neticede siyasi engellemelere, çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik. Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız; ancak biz aynı zamanda güçlü ve bağımsız olmaktan da yanayız. Bunları birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Biz milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın manifestosunda neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda öne çıkan bazı başlıklar şöyle: - Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. - Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak. - Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. - Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için, gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak. - Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. - Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. - Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızda hizmete girecek.