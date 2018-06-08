Erdoğan: Seçimden sonra OHAL kalkabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında OHAL'in kaldırılabileceğini söyledi.

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlenmesi iddiasına da "En çok telefonu dinlenen benim" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor" dediği İnce'yle ilgili şunları söyledi:

"Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen 'meydanlara dökülün' diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil."

CNN Türk - Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarının dinlendiği' yönündeki sözleri için de "Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun… Hepsi dinliyor" dedi.