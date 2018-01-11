Erdoğan: ‘Sen Bunu Vermiyorsan Bizden Terörist Alamazsın’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 43'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Washington yönetimi Fettullah Gülen'i teslim etmediği sürece, Türkiye'nin hiçbir Amerikalı şüpheliyi iade etmeyeceğini söyledi.
Ankara, Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen'in 17 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında olduğu gerekçesiyle iadesini istiyor. Amerikalı yetkililerse yerel mahkemelerin darbeye karıştığını reddeden Gülen'le ilgili daha çok kanıta ihtiyacı olduğunu kaydediyor.
Erdoğan konuyla ilgili tepkisini bir kez daha dile getirirken, "ABD bizden terörist istiyor, 12 tane terörist verdik, 15 yıl içerisinde. Ama biz bu teröristi istiyoruz vermiyor. Sudan uydurma tabirler. Sen bunu vermiyorsan sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman o teröristi alamazsın” dedi.
Ankara ve Washington uzun süredir çeşitli konular üzerinde anlaşmazlık yaşıyor. Bunların başında Amerika'nın Suriye'de çarpışan Kürt gruplara destek vermesi ve Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta yargılanarak ABD'nin İran yaptırımlarını delmekten suçlu bulunması geliyor.
Çarşamba günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Washington'un Gülen'i iade etmeyi reddetmesi ve Suriye'deki Kürt militanlara destek vermesi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin zedelendiğini söylemiş ve ilişkilerin daha da bozulabileceği uyarısında bulunmuştu.
Geçen hafta Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından Erdoğan kararı "siyasi darbe girişimi” olarak değerlendirmiş ve girişimin arkasında CIA, FBI ve Gülen örgütünün bulunduğunu öne sürmüştü.
İki ülke, İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Türkiye'de gözaltına alınmasının ardından vize işlemlerini karşılıklı olarak aylarca durdurmuştu.
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