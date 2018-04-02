Erdoğan Sınır Ötesi Operasyon Mesajlarına Devam Ediyor

Dün sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerle birlikte Hatay’daki Oğulpınar sınır karakoluna moral ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni bir sınır ötesi harekata başlayabileceği yönündeki sözlerini devam ettirdi. Erdoğan, “Afrin'de 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımızla askerlerimizle iç içe olduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Orada askerimizle güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok ve yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye, terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz,” dedi. “Sincar operasyonu için kimseden icazet beklemiyoruz” Cumhurbaşkanı, PKK güçlerinin Irak’ın Sincar kentinden çıkartılması için Bağdat yönetiminden beklenti içinde olduklarını da yineledi:

“Ne oldu? Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine, özellikle söyledik, ‘Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz.’ Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz.” Erdoğan askeri kamuflajla sınır karakolunu ziyaret etti Dün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Adana ve Hatay il kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hatay’daki Oğulpınar sınır karakolunda askerlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, karakoldaki ziyarette takım elbise yerine ilk kez Zeytin Dalı Harekatı sırasında kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni askeri kamuflajını giymeyi tercih etti. Erdoğan’ın kamuflajında cumhurbaşkanlığı forsu olduğu görüldü. “Türk milleti Çanakkale ve İstiklal Harbimizde görülen tarihi bir kenetlenme içinde” Cumhurbaşkanı, sınır karakolunda yaptığı konuşmada Türk milletinin bugün gösterdiği dayanışma ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’ndaki kenetlenmesi arasında benzerlik kurdu.

Erdoğan, “Milletlerin imtihan dönemleri vardır. Türk milleti de işte böyle bir imtihan döneminden geçiyor. Bugüne kadar sergilediğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ile Allah'a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Elbette önümüzde daha kat etmemiz gereken çok mesafe var ama ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde, katıldığımız programlarda gördüğümüz manzara bize gelecek için ümit aşılıyor. Türk milleti son örnekleri Çanakkale'de İstiklal Harbimizde görülen tarihi bir kenetlenme içindedir. Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastına, haydutluğa rağmen sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir,” dedi. Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki başarısından sonra Suriye’de Türkiyesiz karar alınamayacağını da vurguladı. Sanatçılar ve sporcular da karakol ziyaretine katıldı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler ve 2. Ordu Komutanı Metin Temel’in de katıldığı ziyarette aralarında Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Sibel Can, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Yavuz Bingöl’ün de bulunduğu ses ve sinema sanatçısı da yer aldı.