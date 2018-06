Erdoğan: Sıra Kandil ve Sincar'a geldi

Öte yandan TSK'nın dün Kuzey Irak'ta Kandil dâhil bazı bölgeleri havadan vurduğu açıklandı.TSK'nın PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine girebileceği iddiaları sürerken açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'den sonra "sıranın Kandil ve Sincar'a geldiğini" söyledi.

AKP'nin Ereğli ilçesindeki mitinginde konuşan Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hâle getirdik" dedi ve ekledi:

"Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun, onların üzerine gideriz, gideceğiz."

İlk sinyalleri Bozdağ ve Soylu vermişti

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'na girebileceğini mesajını vermişti. Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son günlerde Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlara değinirken "Her an her şey olabilir" ifadesini kullanmış ve örgütün merkezi konumundaki Kandil bölgesine de kara harekâtı düzenlenebileceğini belirtmişti.