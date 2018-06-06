Erdoğan: Sıra Kandil'de, Sincar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta maden işçileri ile yaptığı iftarın ardından yaptığı konuşmada "Türkiye'yi kim tehdit ederse üzerine gidileceğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında "Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleriyle konuşmak, tartışmak istiyoruz. Amerika, Avusturalya'da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1.5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil." diyen Cumhurbaşkanı, "daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedeflediklerini" vurguladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, apolet sökme açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar el ele verdi. 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim bakalım sana yol verecek mi? " dedi.