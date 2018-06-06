HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan: Sıra Kandil'de, Sincar'da

06.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta yaptığı konuşmada "Türkiye'yi kim tehdit ederse üzerine gidileceğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da" ifadelerini kullandı. Apolet sökme tartışmasına da değinen Erdoğan 'Apoletleri ben sökmedim, yargı söktü' dedi.

Erdoğan: Sıra Kandil'de, Sincar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta maden işçileri ile yaptığı iftarın ardından yaptığı konuşmada "Türkiye'yi kim tehdit ederse üzerine gidileceğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında "Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleriyle konuşmak, tartışmak istiyoruz. Amerika, Avusturalya'da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1.5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil." diyen Cumhurbaşkanı, "daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedeflediklerini" vurguladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, apolet sökme açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar el ele verdi. 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim bakalım sana yol verecek mi? " dedi.

'Apoletleri ben sökmedim, yargı söktü'

İnce için, 'Sen apoletleri sökersin de ben sökemez miyim' diyor ifadelerini kullanan Erdoğan" Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri yargı söktü. Biz bu millete ihanet edenleri tuttuk yargıya teslim ettik. 15 Temmuz gecesi benim Kdz. Ereğli'deki kardeşlerim meydandaydı. Ne oldu. Bunları tuttuk, yargıya teslim ettik. Kararı yargı verdi. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerideler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler. Gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur" diye konuştu.

'Sıra Kandil'de, Sincar'da'

Erdoğan kalabalıktan 'idam' seslerinin yükselmesi üzerine "Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız. İşte bak Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil'de, Sincar'da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz." ifadelerini kullandı.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: Gülen'in iadesinin istenmediğini düşünüyorumİYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: Gülen'in iadesinin istenmediğini düşünüyorum
Ünlü Modacı Kate Spade Evinde Ölü BulunduÜnlü Modacı Kate Spade Evinde Ölü Bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programında Muharrem İnce'nin 'kaşar' sözlerine yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programında Muharrem İnce'nin 'kaşar' sözlerine yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti

Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.