Erdoğan: Stratejik hedef AB'ye tam üyelik

Varna zirvesinin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve suni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceği Varna'daki toplantılara katılmak üzere İstanbul'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor" dedi.

Iraklı yetkili Sincar için MİT Müsteşarı ile görüşecek

İstanbul'daki basın toplantısında Sincar'daki PKK güçleriyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "dün akşam itibariyle Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerinde" bulunduğuna dair bilgileri kendisinin de istihbarat örgütünden aldığını söyledi.

Erdoğan, "Kısmi olarak bir müdahaleleri olmuş olabilir. Nitekim bugün de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten Türkiye'ye gelecek. Onlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha sağlıklı bir neticeyi alırız" dedi.

Erdoğan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi Yönetimi gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Eğer bunu başarmakta bir sıkıntı varsa, burada da ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini de Sincar'da biz yaparız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Trabzon'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine gireceğini belirtmiş ve "Şimdi oraya da operasyonlar başladı" diye eklemişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Türkiye'nin Sincar'a operasyon başlattığını duyuran uluslararası ajanslardan Reuters'ın haberine göre ise Irak ordusundan yetkililer, bölgede herhangi bir sınır ötesi operasyon başlamadığını bildirmişti.

PKK, Cuma günü Sincar'daki güçlerini geri çekme kararı aldığını duyurmuştu.

DW/CÖ,ÖA

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