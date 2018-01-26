Erdoğan: 'Terör Örgütleri ABD Bayraklarıyla Bölgede Cirit Atıyor'

Son Güncelleme 9 saat önce 26.01.2018 17:03 |9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu’nun Afrin sonrasında hedefinin Menbiç olarak yineleyerek, “En büyük üzüntümüz, Amerika bayraklarıyla bu terör örgütleri bu bölgede şu anda cirit atıyorlar, bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki ‘Bizi bu kadar eleştirmeyin’ Tamam, ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak parti il başkanlarına hitap ettiği konuşmasında, Suriye topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuştu. Erdoğan, ABD'nin PKK'yı terör örgütü kabul etmesine karşın PYD-YPG'yi desteklemesine tepkisini devam ettirerek, "Şu anda o kadar bir akıl tutulması var ki bunlarda, bir taraftan PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar sağdan soldan. Kendilerine bütün belgeleri, bilgileri, her şeyi veriyoruz. Fakat bir taraftan da silahlar gene onlara akıtılıyor. Bu ne menem iştir. Bir taraftan PKK terör örgütü diyeceksin, kendi vatandaşlarınız kollarda kokartlar, hatta en büyük üzüntümüz, Amerika bayraklarıyla bu terör örgütleri bu bölgede şu anda cirit atıyorlar, bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki ‘Bizi bu kadar eleştirmeyin' Tamam, ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye'deki Amerika karşıtlığından Washington'un duyduğu rahatsızlıktan bahsedildiğini de açıkladı. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da kast ederek bu işleri Amerika'yla beraber yürütmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Ama 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı bu kadar silahı buraya getirdiğinde benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar buraya niçin geliyor? Bu silahlar kim için geliyor? Peki, bu silahlar kime karşı kullanılmak üzere buraya geliyor? Yani bizim vatandaşımızın bu soruları sorma hakkı yok mu?” diye konuştu. ABD halkına vergileriyle yapılan bu harcamayı sorgulama çağrısı yaptığı gözlemlenen Erdoğan, Donald Trump'a yönelik "Sayın Başkan da biz bu kadar ekonomimizi güçlendirmeyi, bu silahları buralara göndermek için mi yaptık diye de bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Ama şimdi bakıyorum, o zaman bin 250 tırdı, şimdi 5 bin oldu, 2 bin kargo uçağı oldu. Bunlar tabi bizde soru işaretleri ortaya koyuyor” açıklaması yaptı.

"Menbiç'i de teröristlerden arındıracağız” Suriye'de terör örgütleri yapılanması sonlandırılana değin operasyonları sürdüreceklerini de yineleyen Erdoğan'ın, "Bugün yedinci günündeki Zeytin Dalı Operasyonu'muzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil, oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz" sözleri de dikkat çekti. Erdoğan, ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin kendi hukukunu koruduğunu yönündeki açıklamasına da teşekkür etti. Buna karşın Erdoğan, barış çağrısı yaptıkları için Türk Tabipleri Birliği'ne ise "Terörist seviciler” diyerek tepki gösterdi. ÖSO'yu da savundu Suriye topraklarında TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte operasyon yürütüyor. Erdoğan yaptığı konuşmada, ÖSO için, "Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak vasıflandıranlara yönelik terbiyesizlere de açıkça söylüyorum, benim Mehmet'imin yanında bu mücadelenin içerisinde yer alan Özgür Suriye Ordusu şahsiyetli, onurlu bir mücadelenin askerleridir, kendilerini alkışlıyorum. Özgür Suriye Ordusu mensuplarına terörist diyenler, tam aksine PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, tam kendileridir” dedi.

Bu arada Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Antalya'da parti etkinliğinde konuştu ve isim vermeksizin ABD'yi hedef aldı. ABD'nin askeri operasyonu kısa sürede sonlandırma çağrısını işaret eden Çavuşoğlu, "Kendileri istediği yere terör gerekçesiyle asker gönderdi, girdi, bomba attı” gibi ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP: "Trump ile görüşme bandını açıklayın” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Washington ile Ankara'nın Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin farklı açıklamalar yapmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu,”Açıklamalar yapılıyor. Aralarında büyük farklılıklar var. Efendim neymiş, 'Trump ile konuştuk. Güzel konuş. İtiraz yok. Anlatacaksınız gerçekleri. Evet, teröre karşı mücadele zorunludur. Orası farklı, burası farklı açıklama yapıyor. Ben de diyorum ki açıklamada farklılık varsa, bantları yayınlayın, Amerikalılar'ı mahcup edin. 'Ey Trump sen yanlış söylüyorsun, bantlar burada deyin.' Niye gizliyorsunuz bunu?” dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu'na desteğini de yineledi. Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin selameti, güvenliği için biz 'Önce Türkiye' diyoruz. Bu ülke hepimiz için çok değerli ve önemli. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları pergelle ve cetvelle çizilen bir ülke değildir. Her karışında bu ülkenin insanlarının kanı, acısı, gözyaşı vardır. Milli Kurtuluş Savaşı boşuna verilmemiştir. Demokrasiyi yüceltmek için verilmiştir. Bu ülkede birlikte kardeşçe yaşayalım diye verilmiştir” mesajını verdi.