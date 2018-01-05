Erdoğan: Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır

Son Güncelleme 3 saat önce 05.01.2018 21:07 |3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Fransız mevkidaşı Macron'la görüştü.

Erdoğan, tutuklu gazeteciler konusunda "Terör kendi kendine oluşmuyor. Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Fransız mevkîdaşı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'deki son durum, Kudüs krizi, ifade özgürlüğü, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci gibi başlıkların ele alındığı aktarıldı. Mayıs ayından bu yana Erdoğan'la sürekli görüştüğünü dile getiren Macron, iki ülkenin birlikte çözmesi gereken bölgesel ve ortak sorunlar olduğunu vurguladı. Macron, terörle mücadele alanında Türkiye ve Fransa arasında emsal teşkil eden bir işbirliği bulunduğuna dikkat çekti. "Mutabık olmadığımız konular da var" diyen Macron Erdoğan'la yaptığı görüşmede bireysel özgürlükler konusu gündeme getirdiğini söyledi. Türkiye'deki tutuklu gazeteciler, akademisyenler ve öğrencilerin durumuna değinen Macron, Erdoğan'a bir liste ilettiğini söyledi. Demokratik ülkelerin terörle mücadelede hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirten Macron, listenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Macron'a gerekli bilgileri temin edeceğini vurgulayan Erdoğan ise "Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 'düşünce adamıdır' diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar. Bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar" diye konuştu. AB'ye Paris'ten "yorgunuz" mesajı Türkiye'nin 63 senedir Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde "daha sakin bir diyaloğun olmasını umuyoruz" diye konuştu. "Fasıllar kendiliğinden açıklamayacaktır" diyen Macron, taraflar arasında işbirliği ve diyaloğun bugünün gerçeklerini ele alacak şekilde yeniden formüle edilmesi gerektiğini belirtti.

Terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris'teki basın toplantısında gündemine aldığı başlıklardan biri Gülen yapılanması ve PKK ile mücadele oldu. Erdoğan, "Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır" dedi. "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" Basın toplantısı sırasında Erdoğan'a MİT TIR'ları ile ilgili bir soru da yöneltildi. Erdoğan, "Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız" diye soran Fransız gazeteciyi Gülen yapılanmasının ağzıyla konuşmakla suçladı. Erdoğan "Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin tır Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?" cevabını verdi.