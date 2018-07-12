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Erdoğan Trump'la bir günde üç kez sohbet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "NATO Zirvesi" kapsamında programına devam ediyor. Zirvenin ilk gününde Erdoğan ABD'li mevkidaşı Donald Trump'la sıkça sohbet etme imkanı buldu.

Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'ne geçti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen eşli akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

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Katılımcılar, program öncesi düzenlenen gösteriyi izledi. Burada Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yemeğin yapılacağı yere geçerken samimi şekilde sohbet etti.

Liderler için düzenlenen gezi sonrasında zirve kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" düzenlendi.

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TRUMP'LA BİR GÜNDE ÜÇ SOHBET

Erdoğan, "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" öncesinde ABD Başkanı Trump ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sohbet esnasında Erdoğan'ın yanında bulundu.

Ayrıca Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'nin ilk gününde üç kez sohbet etme fırsatı bulduğu dikkati çekti.

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ÜÇ LİDERDEN SAMİMİ SOHBET

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Üç ismin buluşmasında renkli anlar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Trump NATO Zirve ABD Türkiye Brüksel

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eyy troller! hani abd düşmandı. hani gavurdan Dost olmazdı. hani İsrail'in en büyük destekçisiydi. bu ne turşu bu ne salata. şimdide günde 3 defa görüşmüş diye ülkede bayram yapacağız. neler oluyor Tramp namaza başladıda bizim mi haberimiz yok. hani bunlar fetöcüydü.
Eyy troller !  Hani bunlar gavurdu.  Hani bunlardan Dost olmazdı,  hani bunlar israil destekçisiydi,  hani bunlar fetöcüydü.  Şimdi neler oldu Tramp namaza mı başladı da bir günde 3 defa Tramp ile sohbet edildi diye bütün kanallar zil takıp oynuyor
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