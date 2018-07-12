Erdoğan Trump'la bir günde üç kez sohbet etti

Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'ne geçti.
Zirve kapsamında gerçekleştirilen eşli akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.
Katılımcılar, program öncesi düzenlenen gösteriyi izledi. Burada Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yemeğin yapılacağı yere geçerken samimi şekilde sohbet etti.
Liderler için düzenlenen gezi sonrasında zirve kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" düzenlendi.
TRUMP'LA BİR GÜNDE ÜÇ SOHBET
Erdoğan, "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" öncesinde ABD Başkanı Trump ile ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sohbet esnasında Erdoğan'ın yanında bulundu.
Ayrıca Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'nin ilk gününde üç kez sohbet etme fırsatı bulduğu dikkati çekti.
ÜÇ LİDERDEN SAMİMİ SOHBET
NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Üç ismin buluşmasında renkli anlar yaşandı.
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