Erdoğan Trump'la Afrin'i görüşecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'la Türkiye'nin Afrin harekatı hakkında görüşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, salı günü "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, mevkidaşına NATO ortakları Türkiye ve ABD'nin Suriye'de işbirliği yapabilmesi için ABD'nin YPG'ye sağladığı desteği kesmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu salı gününün erken saatlerinde yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin ABD, Rusya ve Suriye güçleriyle çatışmaya girmekten kaçınacağını ancak güvenliği için gerekli olan tüm adımları atacağını söylemişti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'ta açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Türkiye'ye bir kez daha itidal çağrısı yaptı. Mattis daha önce yaptığı açıklamada da "Afrin'deki şiddet, Suriye'nin görece istikrarlı bir bölgesini akamete uğratıyor ve IŞİD'i yenmeye yönelik uluslararası çabaların dikkatini başka yöne çekiyor" demişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler salı günü harekatla ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekat sonucunda 5 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi yer aldı. Bu kapsamda BM'nin Afrin'de yaşayan 50 bin kişiye insani yardım ulaştırmak için hazır olduğu kaydedildi.

DW/Reuters/BÜ/ÖA

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