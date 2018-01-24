Erdoğan: TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla sürdüğünü kaydederek, TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun adım adım Afrin'i kontrol altına aldığını ve "terör örgütünün son mensubu da etkisiz hâle getirilene kadar" bu operasyonun devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 44'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda, "Bu oyuna bizden başka dur diyenin çıkmamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Menbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, "Obama döneminde de bir harekâtımız vardı. Obama bizi aldattı. Menbiç'i teröristlerden temizleme harekâtıydı ama Obama sözünde durmadı. Çünkü hesap başkaydı, hesap orada adeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı ama adını Kürt devleti koyuyorlardı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa dört gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hâle getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır" dedi.
Erdoğan Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesinde, beşinci gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nı ele alması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Salı günü Paris'te yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'a NATO ortakları Türkiye ve ABD'nin Suriye'de işbirliği yapabilmesi için ABD'nin YPG'ye sağladığı desteği kesmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtmişti.
DW/Reuters,SSB/CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Yıldırım karşıladı... Başbakan'ın kıyafeti dikkat çekti
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Son dakika: TEM'de kaza! Yol trafiğe kapandı
Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var
Pes dedirten savunma! 'Bizim güzel bayanlarımız var'
Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Seksi yıldız bir türlü giyinmiyor!
Tam 18 sırtlan birden saldırdı!
Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum