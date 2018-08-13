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Erdoğan: ‘Türkiye Ekonomik Kuşatmayla Karşı Karşıya’

13.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası’nın değer kaybının ekonomik izahının olmadığını söyledi ve ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıya kalındığını belirtti

Erdoğan: ‘Türkiye Ekonomik Kuşatmayla Karşı Karşıya’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırıların devam edeceğini, ancak döviz kurunun ekonominin kuralları içindeki makul seviyesine en kısa zamanda döneceğini” söyledi.

Yıl başından bu yana değer kaybı yaşayan Türk Lirası, son olarak 7 doların üzerinde işlem görmeye başlayarak rekor kırmış, ancak Merkez Bankası’nın önlem paketini açıklamasının ardından değer kaybı azalmıştı.

Erdoğan, Türk Lirası’nın değer kaybının ekonomik izahının olmadığını söyledi ve ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıya kalındığını belirtti. Erdoğan ayrıca spekülasyon yapanlar hakkında yargının tedbir aldığını kaydetti ve bu konuda spekülasyon yapmanın vatana ihanet olduğunu söyledi. Erdoğan Amerika’nın son kararlarını da “stratejik ortağını sırtından vurmak” olarak değerlendirdi ve “Bir taraftan stratejik ortak olacaksın. Öbür taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın” dedi.

Türk Lirası bu yıl dolar karşısında yüzde 40’tan fazla değer kaybetti.

Lira’nın sadece Cuma günü değer kaybı yüzde 18 oranında oldu.

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