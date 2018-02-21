Erdoğan: ‘Türkiye-İran-Rusya Arasında Afrin Mutabakatı Sağlandı’

Cumhurbaşkanı, “Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin on kadar pikapla on Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş; fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dün gerek Sayın Putin’le yaptığım görüşmede gerekse de Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmede, bu konularda da zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor” dedi.

Erdoğan: “Bunun bedelini çok ağır öderler”

Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda güvence aldığı yerlerin de Rusya ve İran olduğunu açıkladı: “Dün gerek Sayın Putin’le yaptığım görüşmede gerekse de Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmede, bu konularda da zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabii fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.”

Ancak bölgeden yayın yapan bazı medya organları, Ulusal Savunma Güçleri’nin Afrin’den çekilmediği iddiasında.

Bazı kaynaklar Ulusal Savunma Güçleri’nin hala Afrin’de olduğunu savunuyor

Bu iddiayı ortaya atan kuruluşlardan biri olan Al Sura internet sitesinin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Ulusal Savunma Güçleri üyesi olduğu söylenen bir grup ile YPG’lilerin birlikte olduğu görülüyor.

Suriye ve YPG bayrakları taşıyan gruplar, “Suriye halkı hep beraber” diyerek Arapça slogan atıyorlar.

Haber ajansı Associated Press'e göre de Türk ordusunun uyarı niteliğindeki topçu atışlarına rağmen Suriye’de rejim yanlısı milisler Afrin’e girdiler. Daha önce de bölgedeki Kürt güçler adına açıklama yapan sözcü rejim güçlerinin Afrin’e Nubul köyü civarından giriş yapmaya başladıklarını duyurmuştu.

Ajanna konuşan bölgedeki güçlerin komutanlarından biri, “Buraya kardeşlerimize destek olmaya geldik. Şu anda kalabalık bir toplulukla birlikte Afrin’in merkezindeyiz görüyorsunuz burası Afrin’in merkezi. Osmanlı Türk işgalcilerini buradan dışarı atana kadar buradan kalacağız” dedi.