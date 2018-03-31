Erdoğan: 'Türkiye'de yaşayamam' diyenleri biletini alıp, göndermek lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenlerin hayata küsmüş olduğunu" söyledi ve "Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük." dedi.

Erdoğan ayrıca Kosova Başbakanı Ramuş Haranidac'a "Ne zamandır darbe yapmaya gayret edenleri konumaya başladın?" diye seslendi.

AKP Pendik İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Cemil Meriç'in "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşatmayanlardır" sözlerini hatırlattı .

Cumhurbaşkanı "Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil, Türkiye'de yaşamayan hele hele İstanbul'da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz. Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük" diye konuştu.

'Atatürk yaşasa seni partinin başında tutmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan "Şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin. Şu anda da mahkemedesin hesabını vereceksin, ve yanında taşıdığın Pensilvaya uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlara nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Oyunlarınızın da hesabını vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok." dedi.