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Erdoğan: 'Türkiye'de yaşayamam' diyenleri biletini alıp, göndermek lazım

31.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenlerin hayata küsmüş olduğunu" söyledi ve "Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük." dedi. Erdoğan ayrıca, Kosova Başbakanı Ramuş Haranidac'a "Ne zamandır darbe yapmaya gayret edenleri konumaya başladın?" diye seslendi.

Erdoğan: 'Türkiye'de yaşayamam' diyenleri biletini alıp, göndermek lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenlerin hayata küsmüş olduğunu" söyledi ve "Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük." dedi.

Erdoğan ayrıca Kosova Başbakanı Ramuş Haranidac'a "Ne zamandır darbe yapmaya gayret edenleri konumaya başladın?" diye seslendi.

AKP Pendik İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Cemil Meriç'in "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşatmayanlardır" sözlerini hatırlattı .

Cumhurbaşkanı "Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil, Türkiye'de yaşamayan hele hele İstanbul'da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz. Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük" diye konuştu.

'Atatürk yaşasa seni partinin başında tutmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan "Şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin. Şu anda da mahkemedesin hesabını vereceksin, ve yanında taşıdığın Pensilvaya uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlara nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Oyunlarınızın da hesabını vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok." dedi.

Erdoğan'ın gündeminde Gülen yapılanmasının üyeleri olduğu öne sürülen altı Türk vatandaşının yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesi de vardı. Erdoğan operasyonun ardından İstihbarat Örgütü Şefi ve İçişleri Bakanını göreden alan Kosova Başbakanı Ramuc Haradinac'ı eleştirdi.

'Haranidac'a sert eleştiri'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "MİT Kosova'da 6 tane FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. Ey Kosova Başbakanı ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Sen ki o Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyi. Biz ikinci olarak tanıdık sizi. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. " dedi.

Erdoğan Pendik'teki parti kongresinden önce de İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Ayasofya Müzesi'nde konuşmuştu.

Erdoğan "Tepeden inmeci baskıcı ve jakoben anlayışın bugün de sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit olunduğunu" ifade eden Erdoğan "Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor." demişti.

'Çatlayın, patlayın, AKM'yi yıktık"

Erdoğan "Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını biliyoruz. Bunlar milletimizden yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamıyorlar. Gezi'de yaptıklarını Afrin için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediler. Sanatçılarımızın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından faydaları yoktur." diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler." ifadelerini kullanmıştı.

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