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Erdoğan Ve HDP Arasında ‘Hesap Sorma’ Tartışması

04.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında, HDP’yi ima ederek “Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir.” Erdoğan açıklamasına yanıt veren HDP ise, bu açıklamaların kötü gidişatı örtbas etmek için yapıldığını savundu

Erdoğan Ve HDP Arasında ‘Hesap Sorma’ Tartışması

AKP Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemindeki konulardan biri de terörle mücadeleydi. Erdoğan, isim vermeden HDP’yi eleştirerek, destek verenlerden hesap sorulacağını söyledi. Erdoğan,” Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu konuda durmak yok. Türkiye büyük bir devlet. Devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiven içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Nereye gizlenirse gizlensin kaçarsa kaçsın ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanının döken alçaklardan katliamların hesabını muhakkak soracağız" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasına HDP’den tepki gecikmedi. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli adına yapılan ortak yazılı açıklamada, Erdoğan’ın milyonlarca HDP seçmenini tehdit ettiği belirtildi.

Erdoğan’ın açıklamalarının hedef şaşırtma amacını taşıdığını savunan HDP, açıklamada şu görüşlere yer verdi: “HDP, parlamentoya 67 milletvekili ile girerek AKP-MHP Koalisyonu’nun Anayasa’yı istediği gibi değiştirme hevesini kursağında bırakmıştır. Seçim sonuçları da göstermiştir ki, HDP yerel seçimlerde de hem birçok büyükşehirde hem de il ve ilçelerde yerel yönetimleri kazanabilecek veya iktidarın kaybetmesini sağlayacak bir potansiyele sahiptir. HDP’ye yönelik bu hedef şaşırtma hamleleri ekonomideki vahim gidişatı, dış politikadaki pis pazarlıkları ve oyunları örtmek için yapılmaktadır. Ancak halkımız cambaza değil, gerçeğe bakacak deneyim ve sağduyuya sahiptir. Tıkanmışlıklarının öfkesini HDP ve seçmenlerinden çıkarma oyunu mutlaka bozulacaktır.”

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