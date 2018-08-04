Erdoğan Ve HDP Arasında ‘Hesap Sorma’ Tartışması

AKP Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemindeki konulardan biri de terörle mücadeleydi. Erdoğan, isim vermeden HDP’yi eleştirerek, destek verenlerden hesap sorulacağını söyledi. Erdoğan,” Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu konuda durmak yok. Türkiye büyük bir devlet. Devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiven içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Nereye gizlenirse gizlensin kaçarsa kaçsın ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanının döken alçaklardan katliamların hesabını muhakkak soracağız" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasına HDP’den tepki gecikmedi. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli adına yapılan ortak yazılı açıklamada, Erdoğan’ın milyonlarca HDP seçmenini tehdit ettiği belirtildi.