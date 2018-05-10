Erdoğan ve İnce 40 Dakika Görüştü Birbirlerine Başarılar Diledi

40 dakika süren görüşme öncesi parti fotoğrafçılarına poz verdiler. Kamuoyuna servis edilen fotoğrafların ilkinde Erdoğan ve İnce; Türk bayrağı, cumhurbaşkanlığı forsu, AKP bayrağının önünde ikincisinde ise görüşme esnasında yanlarında Altay ve Elitaş bulunduğu halde görünüyorlardı.

Görüşme esnasında Erdoğan’ın altın varaklı bir koltukta tek başına olması buna karşın İnce ve Altay’ın ise standart bir kanepede oturuyor olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İnce: “Sayın Genel Başkan’a başarılar diledik”

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir açıklama yapmazken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, kısa açıklamasında Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olarak değil AKP Genel Başkanı olarak bahsetti.

İnce, “Sayın Genel Başkan’a ve AK Parti’ye başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik” dedi.

AKP TBMM Grup Başkan Vekili de “Güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu. Güzel bir sohbet oldu. İkisi de Rizeliymiş” demekle yetindi.

Mustafa Hoş: Erdoğan, İnce’yi dengi görmediği mesajını vermek istese de İnce halk adamı kimliğiyle öne çıktı

Gazeteci Mustafa Hoş, Erdoğan’ın hem görüşme sırasında servis edilen fotoğraflarla hem de hem de görüşme sonrası kendi açıklama yapmak yerine Elitaş’ı görevlendirmesiyle İnce’yi denge görmediği mesajı vermek istediği kanaatinde.