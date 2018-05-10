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Erdoğan ve İnce 40 Dakika Görüştü Birbirlerine Başarılar Diledi

10.05.2018 00:29 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’daki seçimlere katılacak cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP’nin adayı İnce, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkezinde görüştü

Erdoğan ve İnce 40 Dakika Görüştü Birbirlerine Başarılar Diledi

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’daki seçimlere katılacak cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek olarak açıkladı.

YSK’nın açıklamasının ardından Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP’nin adayı Muharrem İnce, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkezinde görüştü.

Görüşme İnce’nin talebi ve Erdoğan’ın da uygun görmesiyle gerçekleşti.

Görüşme fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı

Saat 21’de başlayan görüşmeye CHP adayı İnce, CHP TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay’la birlikte katıldı. İkili parti genel merkezinin kapısında karşılan AKP TBMM Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş görüşmede de yer aldı.

40 dakika süren görüşme öncesi parti fotoğrafçılarına poz verdiler. Kamuoyuna servis edilen fotoğrafların ilkinde Erdoğan ve İnce; Türk bayrağı, cumhurbaşkanlığı forsu, AKP bayrağının önünde ikincisinde ise görüşme esnasında yanlarında Altay ve Elitaş bulunduğu halde görünüyorlardı.

Görüşme esnasında Erdoğan’ın altın varaklı bir koltukta tek başına olması buna karşın İnce ve Altay’ın ise standart bir kanepede oturuyor olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İnce: “Sayın Genel Başkan’a başarılar diledik”

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir açıklama yapmazken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, kısa açıklamasında Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olarak değil AKP Genel Başkanı olarak bahsetti.

İnce, “Sayın Genel Başkan’a ve AK Parti’ye başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik” dedi.

AKP TBMM Grup Başkan Vekili de “Güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu. Güzel bir sohbet oldu. İkisi de Rizeliymiş” demekle yetindi.

Mustafa Hoş: Erdoğan, İnce’yi dengi görmediği mesajını vermek istese de İnce halk adamı kimliğiyle öne çıktı

Gazeteci Mustafa Hoş, Erdoğan’ın hem görüşme sırasında servis edilen fotoğraflarla hem de hem de görüşme sonrası kendi açıklama yapmak yerine Elitaş’ı görevlendirmesiyle İnce’yi denge görmediği mesajı vermek istediği kanaatinde.

Amerika’nın Sesi’ne görüşmeyi analiz eden Hoş, “ Öncelikle oturma düzeni bize Erdoğan’ın üstünlük kurmak istediğini gösteriyordu. Kendi varaklı koltukta otururken kendine denk görmediği İnce’yi Altay’la birlikte kanepede oturttu. Üstelik ayakta poz verirken arkasında cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak bunu pekiştirdi. Fakat tokalaşmada üstünlük yoktu. İnce daha cesur, mutlu ve güçlü görünürken Erdoğan gergin ve yorgun gözüküyordu. Görüşmede İnce’nin kravatsız ve mavi gömlek kullanması da belki biraz Ecevitvari halktan görünümünü pekiştiriyordu. Erdoğan ise kırmızı kravat beyaz gömlek tercihi ile ben devletim mesajı veriyordu. Cumhurbaşkanı’nın İnce’yi dengi görmediği yönündeki son mesajı da çıkışta kendi yerine Elitaş’ın konuşturması oldu” dedi.

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