Erdoğan ve Macron Afrin’i Görüştü

Görüşmeye ilişkin AA’ya bilgi veren Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı. İki lider, Suriye'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgsel meseleler ve ikili ilişkilere dair konulara yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı” dedi.

Cumaretsi gecesi gerçekleşen görüşmeye ilişkin her iki taraftan yapılan açıklamada da Afrin operasyonunun ele alındığı bildirildi. Ankara, Türkiye’nin Afrin'deki Zeytin Dalı Operayonu ve Suriye’de politik geçişin konuşulduğu Soçi Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin ele alındığını açıkladı.

Elysee : "Suriye üzerinde diplomatik yol haritası”

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise, “Cumhurbaşkanı Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Edoğan ile telefonda görüştü. Bu görüşme öngörüldüğü gibi, Afrin operasyonu da dahil, Suriye’de güvenlik, politik ve insani yardımın durumu üzerinde tümüyle görüş alışverişinde bulunma imkanı tanıdı. İki cumhurbaşkanı önümüzdeki haftalarda Suriye konusunda bir diplomatik yol haritası üzerinde çalışma üzerinde anlaştı. Bu çerçevede, BM çatısı altında bir politik çözüm arayan Suriye ve Türkiye arasındaki bilgi alış verişi önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak” ifadelerine yer verildi. İki liderin düzenli olarak görüşmeye devam edeceği belirtildi.

‘İşgal’ uyarısı yapmıştı

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyonu sınır güvenliği kaygıları açısından anladıklarını ancak bunun Afrin’in ötesine geçmesi durumunda ‘bir işgale’ dönüşmemesi konusunda Türkiye’yi uyardığını söylemişti. Macron bu konuda görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını da belirtmişti.