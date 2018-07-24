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Erdoğan ve Netanyahu Arasında Sert Atışma

24.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’de kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı sert sözlerle bir kez daha hedef alırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Erdoğan’a aynı sertlikte yanıt verdi

Erdoğan ve Netanyahu Arasında Sert Atışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’de kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı sert sözlerle bir kez daha hedef alırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Erdoğan’a aynı sertlikte yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, tartışmalı yasaya da konuşmasında değindi.

Edoğan, “Bu düzenleme, İsrail’in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Hitler’in ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler’in ruhu İsrail’in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır” diye konuştu.

İsrail’in bu adımının bölgeyi ve dünyayı “kana, ateşe ve acıya” boğacağı uyarısında bulunan ve Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, uluslararası toplumu da İsrail’e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Bu sözlere İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan yanıt geldi. Netanyahu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Erdoğan yönetimi altında “karanlık bir diktötarlüğe” dönüştüğünü belirtti.

Netanyahu mesajında, “Türkiye, Erdoğan’ın yönetimi altında karanlık bir diktatörlük haline gelirken, İsrail bu yasanın hem öncesinde hem de sonrasında tüm vatandaşlarının eşit haklarını titizlikle koruyor. Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor ve on binlerce kendi vatandaşını hapse attı. Büyük ‘demokrat’ Erdoğan’ın Ulusal Devlet Yasası’na saldırması, bu yasa için en büyük iltifattır” diye yazdı.

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