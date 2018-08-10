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Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

10.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkileri de ele aldıkları bildirildi.

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, liderler ikili ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulundu. Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile savunma ve enerji alanlarındaki işbirliğini de ele aldığı ve bu ilişkilerin olumlu seyrinden duydukları karşılıklı memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi. Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmelerin de liderlerin ele aldığı konular arasında olduğu belirtildi.

İki lider en son Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesinde bir ikili görüşme gerçekleştirmişti.Görüşmede Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumu değerlendirdikleri açıklanmıştı.

Lavrov Ankara'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği duyurulmuştu. İki bakanın 13-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek görüşmede Suriye konusunu ele alacağı bildirilmişti.

Rusya ve Türkiye, İran ile birlikte Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla Astana görüşmelerine garantörlük yapıyor. Görüşmelerin sonuncusu 30-31 Temmuz'da Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmişti.

DW/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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