Erdoğan ve Putin telefonda Suriye'yi görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede iki liderin Suriye'deki, özellikle de Doğu Guta'daki gelişmelerle, Afrin'e yönelik harekatı ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan'ın Putin'i Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekat konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Erdoğan ve Putin'in iki ülkenin enerji alanındaki stratejik projelerini de ele aldıkları aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde ise görüşmede, başta Doğu Guta'da yaşananlar olmak üzere, Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

İki liderin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘nin 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını ifade ettiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinilerek yaşanan insani felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Nisan ayında Türkiye, Rusya ve İran'ın liderler düzeyinde İstanbul'da yapacağı üçlü zirvede bir araya gelecek.

Reuters, DW/ HT, HS

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