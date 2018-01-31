Erdoğan ve Putin Telefonda Suriye’yi Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sponsorluğunda Soçi'de düzenlenen Suriye Konferansının sonuçlarını telefonda konuştular.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan'ın konferansın sonuçlarından tatmin oldukları kaydedildi. Açıklamaya göre Suriye'deki çatışmasızlık alanlarının korunması için iki ülke arasında işbirliği yapılması konusu da gündeme geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib'de gözlem noktaları kurulması için fikir birliğine varıldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Erdoğan ayrıca telefonda Putin ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunu ile ilgili bilgiler de paylaştı.
Soçi'de temel prensipler üzerinde uzlaşıldı
Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı Soçi'de düzenlenen "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"nin sonunda Suriye Anayasası'nda değişiklikler yapılması için 150 üyeli bir komite oluşturulması kararına varılmıştı.
Katılımcılar Suriye'yi yedi yıl süren iç savaştan kurtarmak ve seçimler aracılığıyla ülkede demokrasiyi desteklemek üzere temel prensipler üzerinde uzlaşmıştı.
Bunlar arasında Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve demokrasisinin desteklenmesi, hükümetin yapısına yalnızca Suriye halkının karar vermesi, tüm Suriyelilerin din ve etnisite farketmeksizin eşit haklara sahip olmaları,Suriye güvenlik kurumlarının varlığını yasalar içinde sürdürmesi, Suriye ordusunun Suriye'nin sınırlarını yabancı tehditlere karşı koruma ve terörle mücadele etme amacıyla varlığını sürdürmesi de vardı.
Son dakika: Reyhanlı'ya roket atıldı!
Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!
Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor