Erdoğan ve Putin Telefonda Suriye’yi Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sponsorluğunda Soçi'de düzenlenen Suriye Konferansının sonuçlarını telefonda konuştular.

Rusya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan'ın konferansın sonuçlarından tatmin oldukları kaydedildi. Açıklamaya göre Suriye'deki çatışmasızlık alanlarının korunması için iki ülke arasında işbirliği yapılması konusu da gündeme geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib'de gözlem noktaları kurulması için fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Erdoğan ayrıca telefonda Putin ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunu ile ilgili bilgiler de paylaştı.

Soçi'de temel prensipler üzerinde uzlaşıldı

Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı Soçi'de düzenlenen "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"nin sonunda Suriye Anayasası'nda değişiklikler yapılması için 150 üyeli bir komite oluşturulması kararına varılmıştı.