Erdoğan ve Ruhani Doğu Guta’yı Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda Suriye’deki gelişmeleri görüştüğü bildirildi. Türk tarafının verdiği bilgiye göre görüşmede, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde ateşkesin uygulanması çabalarının hızlandırılması gündemdeydi. İran tarafından ise görüşme ile ilgili açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını aktardı. BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan iki lider, Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladılar.

Kaynaklara göre görüşmede, Doğu Guta’daki halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalındı; iki liderin, Türkiye, İran ve Rusya’nın Nisan ayında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında da görüş teatisinde bulundukları kaydedildi.