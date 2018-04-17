HABER

Erdoğan ve Ruhani görüştü

17.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İki lider Suriye konusunda Ankara, Tahran ve Moskova’nın başlattığı işbirliğini sürdürme kararı aldılar. (Reuters)

Erdoğan ve Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İki lider Suriye konusunda Ankara, Tahran ve Moskova’nın başlattığı işbirliğini sürdürme kararı aldılar. (Reuters)

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş kararFirari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar
Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Ermenistan'ın yeni başbakanı Sarkisyan oldu

Ermenistan'ın yeni başbakanı Sarkisyan oldu

Son dakika! Kimyasal heyet kritik bölgede

Son dakika! Kimyasal heyet kritik bölgede

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!

Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!

ABD'de Facebook'a toplu davanın yolu açıldı

ABD'de Facebook'a toplu davanın yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.