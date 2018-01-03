Erdoğan ve Ruhani Telefonda Görüştü

IRNA, Erdoğan'ın gösterilerle ilgili, "Türkiye, İran'ın istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğinden ayrı görmemektedir. Biz batı medyasının kendimizle ilgili propagandalarını gördük ve Trump ile Netanyahu gibi kişilerin müdahaleci ve tekrar sözlerine alışığız'' dediğini aktardı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran'ın istikrarını ülkesinin istikrarı ve güvenliği gibi gördüğünü söylediğini duyurdu.

Habere göre Erdoğan Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti; Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre görüşmede, İran'da 28 Aralık'ta başlayan gösteriler konuşuldu.

IRNA: "Bankacılıkta işbirliği de görüşüldü"

IRNA'nın haberine göre Erdoğan iki ülke ilişkilerine çok önem verdiklerini belirterek yeni yılda tüm alanlarda iki ülke ilişkilerinin sıçraması temennisinde bulunarak, "Bankacılık alanındaki ilişkilerin güçlenmesi ve milli paraların ekonomik ilişkilerde kullanıma başlanmasıyla ilişkilerin derinleşeceğini” söyledi.

Haber ajansına göre Ruhani de, "Sınırlı şekilde bazı şehirlerde baş gösteren kargaşalarda İran polisinin sakinleştirici ve tedbirli varlığı bizim ülkemizin güvenliği ve istikrarına güvendiğimizin göstergesidir ve geniş halk kitlelerinin kargaşa yaratanlara muhalefetleri de göz önünde alınarak tam istikrar ve güvenliğe kavuşacağız. İran'da halk kanunlar çerçevesinde eleştirilerini ve itirazlarını dile getirmekte serbesttirler ve şüphesiz bizim için halkın istikrar ve güvenliği çok önemlidir ve bu doğrultuda şiddet ve gayrı kanuni olaylar karşısında susmayacağız'' diye konuştu.

İki ülke bankalarının Döviz'de SWAP ve milli para birimlerini kullanmalarındaki işbirliğinin hızlandırılmasının gerekliliğine işaret eden Ruhani, "Bankacılık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve gümrük olaylarının kolaylaştırılması ilişkilerin güçlenmesinde önemli role sahip olacaktır'' dedi.