Erdoğan ve Ruhani'den Suriye’de işbirliğine devam kararı

İki lider, Suriye konusunda Rusya ile yapılan işbirliğinin devam ettirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, iki lider görüşmede Suriye’deki son durum ve ikili ilişkileri ele aldı.
Görüşmede Erdoğan ve Ruhani, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve kalıcı siyasi çözüm bulunması doğrultusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana süreci çerçevesindeki işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider, söz konusu üç ülkenin sarf ettiği çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.
Erdoğan: Tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınılmalı
Erdoğan’ın Ruhani’ye Fransa, ABD ve İngiltere’nin Suriye‘ye geçen hafta sonu gerçekleştirdikleri ortak operasyon sonrası bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini söylediği belirtildi.
Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye’nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çeken Erdoğan'ın, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu belirttiği bildirildi.
Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği aktarıldı.
DW,rtr,AFP,DHA/SÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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