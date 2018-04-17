HABER

Erdoğan ve Ruhani'den Suriye’de işbirliğine devam kararı

17.04.2018 19:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü.

İki lider, Suriye konusunda Rusya ile yapılan işbirliğinin devam ettirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, iki lider görüşmede Suriye’deki son durum ve ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede Erdoğan ve Ruhani, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve kalıcı siyasi çözüm bulunması doğrultusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana süreci çerçevesindeki işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider, söz konusu üç ülkenin sarf ettiği çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan: Tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınılmalı

Erdoğan’ın Ruhani’ye Fransa, ABD ve İngiltere’nin Suriye‘ye geçen hafta sonu gerçekleştirdikleri ortak operasyon sonrası bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye’nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çeken Erdoğan'ın, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu belirttiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği aktarıldı.

DW,rtr,AFP,DHA/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdiErdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Rusya dünyanın en derin mağarasına indiRusya dünyanın en derin mağarasına indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Ermenistan'ın yeni başbakanı Sarkisyan oldu

Ermenistan'ın yeni başbakanı Sarkisyan oldu

Son dakika! Kimyasal heyet kritik bölgede

Son dakika! Kimyasal heyet kritik bölgede

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.