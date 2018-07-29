Erdoğan: ‘Yaptırımlarla Geri Adım Attıramazsınız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ciddi yaptırım tehdidine karşılık Türkiye’de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson konusunda geri adım atmamaya kararlı olduğu mesajını verdi.

Türk medyasındaki haberlere göre Erdoğan Afrika ülkelerini ziyareti sırasında "Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Biz göbeğimizden ABD'ye bağlı değiliz. ABD bu tavrı değiştirmezse, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı’’ diye konuştu.

Hükümet yanlısı beş gazete de Pazar günü ‘‘ABD’ye göbekten bağlı değiliz’’ manşetiyle çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ‘‘Biz kimsenin önünde diz çökmeyiz’’ ifadelerini kullandı.

Ankara, Brunson’un gözaltına alınması ve hakkında süren davanın yargıyla ilgili bir mesele olduğunu söylüyor. Brunson, 2016’da Türkiye’de düzenlenen başarısız darbe girişimiyle ve PKK’yla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Yaklaşık iki yıl hapis yatan Brunson son olarak mahkeme kararıyla ev hapsinde tutulmaya başlandı.

Brunson’ın suçlu bulunması halinde 35 yıl hapis cezası alması gündemde.

Amerika Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence bir süre önce Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırımların uygulanacağını belirtmişti.

Trump ve Pence’in açıklamalarının ardından Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda iki defa konuyu görüşmüştü.

