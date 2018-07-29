HABER

Erdoğan: ‘Yaptırımlarla Geri Adım Attıramazsınız’

29.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'dan gelen yaptırım tehditlerine karşılık, "Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız" ifadelerini kullandı

Erdoğan: ‘Yaptırımlarla Geri Adım Attıramazsınız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ciddi yaptırım tehdidine karşılık Türkiye’de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson konusunda geri adım atmamaya kararlı olduğu mesajını verdi.

Türk medyasındaki haberlere göre Erdoğan Afrika ülkelerini ziyareti sırasında "Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Biz göbeğimizden ABD'ye bağlı değiliz. ABD bu tavrı değiştirmezse, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı’’ diye konuştu.

Hükümet yanlısı beş gazete de Pazar günü ‘‘ABD’ye göbekten bağlı değiliz’’ manşetiyle çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ‘‘Biz kimsenin önünde diz çökmeyiz’’ ifadelerini kullandı.

Ankara, Brunson’un gözaltına alınması ve hakkında süren davanın yargıyla ilgili bir mesele olduğunu söylüyor. Brunson, 2016’da Türkiye’de düzenlenen başarısız darbe girişimiyle ve PKK’yla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Yaklaşık iki yıl hapis yatan Brunson son olarak mahkeme kararıyla ev hapsinde tutulmaya başlandı.

Brunson’ın suçlu bulunması halinde 35 yıl hapis cezası alması gündemde.

Amerika Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence bir süre önce Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırımların uygulanacağını belirtmişti.

Trump ve Pence’in açıklamalarının ardından Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda iki defa konuyu görüşmüştü.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurduİsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu
California’daki Yangınlarda Can Kayıpları ArtıyorCalifornia’daki Yangınlarda Can Kayıpları Artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

ABD'de hükümet binasında şoke eden görüntü! Donald Trump'ın yerine Vladimir Putin fotoğrafı...

ABD'de hükümet binasında şoke eden görüntü! Donald Trump'ın yerine Vladimir Putin fotoğrafı...

Filistin direnişinin sembolü Ahed Temimi serbest bırakıldı

Filistin direnişinin sembolü Ahed Temimi serbest bırakıldı

ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor

ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.