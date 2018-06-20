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Erdoğan: Yastık altında hala dövizlerimiz varsa, bunları TL'ye çevirelim

20.06.2018 00:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yastık altında hala dövizleri olanlardan, bu dövizleri piyasaya sürerek Türk Lirası'na çevirmelerini istedi. Erdoğan, "Bunları TL'ye bir defa çevirelim. Çünkü bizim ülkemizin gelirini, geleceğini biz Türk Lirasıyla belirlemeliyiz. Bize ekonomik harp ilan edene karşı bizim de gereğini yapmamız lazım" dedi.

Erdoğan: Yastık altında hala dövizlerimiz varsa, bunları TL'ye çevirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yastık altında hala dövizleri olanlardan, bu dövizleri piyasaya sürerek Türk Lirası'na çevirmelerini istedi. Erdoğan, "Bunları TL'ye bir defa çevirelim. Çünkü bizim ülkemizin gelirini, geleceğini biz Türk Lirasıyla belirlemeliyiz" dedi.

Seçim kampanyası kapsamında gittiği Adana'ya giden Erdoğan, mitingi sonrası Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan konuşmasında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türkiye'de demokrasiye ve ekonomiye sınıf atlatmış bir parti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü belirten Erdoğan, "Kimi ülkemizde olan, kimi dışarıda mukim bir takım çevreler el ele vermiş, ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor" dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir. Bizi ne Moody's, ne de Standard&Poor's bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Bunların hepsi bu tür kararlarını verirken bir defa siyasi veriyor, bir yerlerden aldıkları talimatlarla açıklama yapıyor.

"Türkiye'de yatırımlar mı durdu? Türkiye'de ticari hayat mı durdu? Neymiş? Kur. Ben bazen söylüyorum, çok açık net söylüyorum, arkadaşlar bu kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz, biz."

"Onun için de diyorum ki eğer yastık altında hala dövizlerimiz varsa lütfen bu dövizlerimizi biz piyasaya sürelim. Bunları TL'ye bir defa çevirelim."

'Bize ekonomik harp ilan edene karşı gereğini yapmamız lazım'

Cumhurbaşkan Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'de bir "milli seferberlik" yapılması gerektiğni söyledi.

"Bize birileri provokatif eylemler mi hazırlıyor, ekonomik harp mi ilan ediyor?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize ekonomik harp ilan edene karşı bizim de gereğini yapmamız lazım. İşte burada seferberliğe ihtiyacımız var, bunu yapmalıyız, bunu başarmalıyız. Bunu başarmazsak yazık olur."

Erdoğan, konuşmasında ayrıca Türkiye'de kişi başına düşen gelirin, Türk parasıyla son 3 yılda yaklaşık 30 bin liradan 40 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Türkiye'de faiz oranlarını düşmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Erdoğan, "Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2'ler bilemedin 3'te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok" dedi.

Erdoğan: Yastık altında hala dövizlerimiz varsa, bunları TL'ye çevirelim

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