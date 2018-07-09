Erdoğan yemin ederek görevine başladı

Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçilmiş oldu.TBMM, milletvekillerinin geçen Cumartesi günü 10 saat süren yemin töreninin ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için toplandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM kürsüsünden yemin ederek görevine resmen başladı.

Erdoğan, yemin töreninin ardından Anıtkabir’e geçmek üzere TBMM'den ayrıldı. Erdoğan, daha sonra da Beştepe’de düzenlenecek "göreve başlama törenine" katılacak. Bu törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile altı uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak.

Yoğun güvenlik önlemleri

Hem TBMM’de hem de Beştepe'de yapılan tören için Ankara’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı, tüm emniyet birimleri harekete geçirildi. Bu çerçevede özel harekat, terör, istihbarat, güvenlik, asayiş, çevik kuvvet, bomba imha ve trafik şubeleri ekiplerinden toplam 10 bin polis mesai yapıyor. Yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilip polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanıyor. Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştiriliyor.