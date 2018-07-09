Erdoğan yemin etti, Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı

Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başına geçmiş oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de kendisi için düzenlenecek yemin törenine katılmak için Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden her zaman kullandığı makam aracıyla değil de sarayın özel günler için kullandığı limuzinle çıktı. TBMM'ye geldiğinde aracının üstüne güller dökülen Erdoğan, meclise girişinde TBMM Geçici Başkanvekilliği yapan AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü tarafından karşılandı. Erdoğan mecliste tören kıtasını selamladıktan sonra meclis şeref kapısına ilerledi. Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım’ın da aralarında olduğu çok sayıda AKP’li tarafından şeref kapısı girişinde karşılanan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na geçti. Erdoğan’a genel kurula geçişinde eşi Emine Erdoğan ve damadı Berat Albayrak da eşlik etti.

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

“Bana başkan diyebilirsiniz”

Erdoğan yemin ettikten sonra bir gazetecinin “Size cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı?” sorusuna “Başkan diyebilirsiniz” yanıtını verdi. Parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım, Erdoğan yemin ettikten sonra “Hayırlı olsun. Yeni bir dönem başladı. Bu dönemin kurucu cumhurbaşkanı milletimizin onayıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki yemin töreni sonrası Anıtkabir’i ziyaret ederek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan deftere “Milletin birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz” diye yazdı.