Erdoğan yeni kabinesini açıkladı

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu.Mecliste ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet adamlarının da katılımıyla düzenlenen "göreve başlama töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından yeni kabinesini açıkladı. Parlamenter sistem terk edilerek geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görev yapacak olan isimler, Erdoğan tarafından belirlendi.

Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları görevlerindeki isimler değişmedi. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşan yeni kabinede şu isimler yer alıyor:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemrili

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

DW/CÖ,DÇÜ

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