Erdoğan yeni kabinesini açıkladı

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu.Mecliste ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet adamlarının da katılımıyla düzenlenen "göreve başlama töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından yeni kabinesini açıkladı. Parlamenter sistem terk edilerek geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görev yapacak olan isimler, Erdoğan tarafından belirlendi.
Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları görevlerindeki isimler değişmedi. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşan yeni kabinede şu isimler yer alıyor:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemrili
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
DW/CÖ,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe
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