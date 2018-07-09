Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

Türkiye’nin geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, cumhuriyet tarihinin ise 66. hükümetinde görev yapacak 16 isim ve cumhurbaşkanı yardımcısı belirlendi.

Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda siyasetçiler, sanatçılar ve sporcular gibi farklı kesimlerden katılımcılarla yapılan göreve başlama töreninin ardından yabancı devlet temsilcileriyle devlet erkanını yemekte ağırladı. Daha sonra Erdoğan, kameralar karşısına geçerek yeni kabineyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anayasadaki sınırsız sayıda atama hakkına ve kamuoyundaki iddiaların aksine cumhurbaşkanlığı yardımcılığına tek isim tayin etmesi dikkat çekti. Erdoğan, geçmişte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüten ve sonra Başbakanlık Müşteşarı olarak birlikte çalıştığı Fuat Oktay’ı cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak uygun gördü.

Erdoğan, 4 AKP’li milletvekilini hükümete bakan olarak atayarak, TBMM’de AKP’nin sandalye sayısının 290’a düşmesini tercih etti. Bu çerçevede, İstanbul milletvekili ve damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirildi. Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı’na, Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul milletvekili Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı’na atandı.