Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

Türkiye’nin geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, cumhuriyet tarihinin ise 66. hükümetinde görev yapacak 16 isim ve cumhurbaşkanı yardımcısı belirlendi.
Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda siyasetçiler, sanatçılar ve sporcular gibi farklı kesimlerden katılımcılarla yapılan göreve başlama töreninin ardından yabancı devlet temsilcileriyle devlet erkanını yemekte ağırladı. Daha sonra Erdoğan, kameralar karşısına geçerek yeni kabineyi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anayasadaki sınırsız sayıda atama hakkına ve kamuoyundaki iddiaların aksine cumhurbaşkanlığı yardımcılığına tek isim tayin etmesi dikkat çekti. Erdoğan, geçmişte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüten ve sonra Başbakanlık Müşteşarı olarak birlikte çalıştığı Fuat Oktay’ı cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak uygun gördü.
Erdoğan, 4 AKP’li milletvekilini hükümete bakan olarak atayarak, TBMM’de AKP’nin sandalye sayısının 290’a düşmesini tercih etti. Bu çerçevede, İstanbul milletvekili ve damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirildi. Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı’na, Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul milletvekili Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı’na atandı.
Kabinede en dikkat çekici atama, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesi oldu.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışmanı Mustafa Varank’ı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na getirdi.
Geçmişte Başbakanlık Müşteşarlığı görevi de yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na atandı.
Kabinede özel sektörden isimler yer alıyor
Erdoğan, yeni kabine için özel sektörden de isimler seçti. Sağlık Bakanlığı’na, Medipol Hastanesi ve ardından Medipol Üniversitesi kurucusu Dr. Fahrettin Koca’yı atadı. Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan ancak 2008’de görevinden ayrılarak Maya Okulları’nın kuruculuğunu yapan Ziya Selçuk’u MEB’e atadı.
Özel sektörden Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı’na getirildi.
Turizm sektörü kökenli Mehmet Ersoy da Kültür ve Turizm Bakanı oldu.
Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden çalışma arkadaşı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Sönmez, şimdi aynı bakanlıkta bakan koltuğunda oturacak.
Kamudan Karayolları Genel Müdürlüğü görevindeyken Mehmet Cahit Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.
Yine kamudan TOKİ’de görevli Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı yapıldı.
Erdoğan’ın kızı Sümeyye’nın da kurucuları arasında yer aldığı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk ise, kabinedeki iki kadın bakandan birisi oldu. Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na getirildi. Diğer kadın bakan da özel sektörden Ruhsar Pekcan oldu. DEİK Suriye
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