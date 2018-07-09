HABER

Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

09.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, cumhuriyet tarihinin ise 66. hükümetinde görev yapacak 16 isim ve cumhurbaşkanı yardımcısı belirlendi

Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

Türkiye’nin geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, cumhuriyet tarihinin ise 66. hükümetinde görev yapacak 16 isim ve cumhurbaşkanı yardımcısı belirlendi.

Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda siyasetçiler, sanatçılar ve sporcular gibi farklı kesimlerden katılımcılarla yapılan göreve başlama töreninin ardından yabancı devlet temsilcileriyle devlet erkanını yemekte ağırladı. Daha sonra Erdoğan, kameralar karşısına geçerek yeni kabineyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anayasadaki sınırsız sayıda atama hakkına ve kamuoyundaki iddiaların aksine cumhurbaşkanlığı yardımcılığına tek isim tayin etmesi dikkat çekti. Erdoğan, geçmişte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüten ve sonra Başbakanlık Müşteşarı olarak birlikte çalıştığı Fuat Oktay’ı cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak uygun gördü.

Erdoğan, 4 AKP’li milletvekilini hükümete bakan olarak atayarak, TBMM’de AKP’nin sandalye sayısının 290’a düşmesini tercih etti. Bu çerçevede, İstanbul milletvekili ve damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirildi. Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı’na, Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul milletvekili Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı’na atandı.

Kabinede en dikkat çekici atama, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesi oldu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışmanı Mustafa Varank’ı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na getirdi.

Geçmişte Başbakanlık Müşteşarlığı görevi de yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na atandı.

Kabinede özel sektörden isimler yer alıyor

Erdoğan, yeni kabine için özel sektörden de isimler seçti. Sağlık Bakanlığı’na, Medipol Hastanesi ve ardından Medipol Üniversitesi kurucusu Dr. Fahrettin Koca’yı atadı. Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan ancak 2008’de görevinden ayrılarak Maya Okulları’nın kuruculuğunu yapan Ziya Selçuk’u MEB’e atadı.

Özel sektörden Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı’na getirildi.

Turizm sektörü kökenli Mehmet Ersoy da Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden çalışma arkadaşı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Sönmez, şimdi aynı bakanlıkta bakan koltuğunda oturacak.

Kamudan Karayolları Genel Müdürlüğü görevindeyken Mehmet Cahit Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

Yine kamudan TOKİ’de görevli Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı yapıldı.

Erdoğan’ın kızı Sümeyye’nın da kurucuları arasında yer aldığı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk ise, kabinedeki iki kadın bakandan birisi oldu. Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na getirildi. Diğer kadın bakan da özel sektörden Ruhsar Pekcan oldu. DEİK Suriye

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Trump’ın Gümrük Vergilerini Arttırma Beklentisi Kaygıya Yol AçıyorTrump’ın Gümrük Vergilerini Arttırma Beklentisi Kaygıya Yol Açıyor
Erdoğan yeni kabinesini açıkladıErdoğan yeni kabinesini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

İlginizi Çekebilir

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.