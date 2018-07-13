Erdoğan Yunan lider Çipras ile görüştü

Çipras, Yunanistan ve Türkiye arasında değerlendirilmemiş büyük imkanların mevcut olduğunu belirterek," İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz.” dedi.

Başkan Erdoğan ile “zor ancak verimli” bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, “En kolay görüşmelerimden biri olduğunu söyleyemem. Ancak görüşmeden, girerken olduğundan daha umutlu çıktım.” dedi.

Çipras, Erdoğan ile olan yaklaşık 2 saatlik görüşmesinde, Türk-Yunan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Uzun zamandan beri, bana göre iki ülke gündeminde öne çıkmaması gereken bir meseleye takılmış durumdayız. 8 askerin hukuki süreci ve özellikle de 2 Yunan askerin kabul edilemez şekilde hapiste tutulmalarından sonra bir kenara bırakılan ticaret, turizm, deniz taşımacılığı gibi bir dizi kritik konularla ilgili yeniden hükümetler arası görüşmeler için ipin ucunu yakalayabiliriz. İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Türkiye ve Yunanistan arasında değerlendirilmemiş büyük imkanlar mevcut. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz.”

"EN İYİ HABER BU"

Başkan Erdoğan ile Ege’de gerginliğin azaltılması yönünde görüş birliğine vardıklarını anlatan Çipras, “Görüşmede çıkan en iyi haber bu. Türk Cumhurbaşkanı ile genelkurmay başkanlarımızın ve dışişleri bakanlarımız arasında irtibat kanallarının açık kalması konusunda anlaştık. Ege’de gerginliğin azaltılmasının yolunu bulabilmemiz için çaba gösterilmesi konusunda iki taraf da mutabık kaldık.” diye konuştu.