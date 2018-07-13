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Erdoğan Yunan lider Çipras ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile baş başa görüştü.

Erdoğan Yunan lider Çipras ile görüştü

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin 2'nci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Çipras ile liderler için ayrılan bölümde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

"EN KOLAY GÖRÜŞMELERİMDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM"

Başkan Erdoğan ile “zor ancak verimli” bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, “En kolay görüşmelerimden biri olduğunu söyleyemem. Ancak görüşmeden, girerken olduğundan daha umutlu çıktım.” dedi.

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"GÖRÜŞMEDEN DAHA ÇOK UMUTLA ÇIKTIM"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras , Erdoğan ile görüşmesinin ardından Yunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çipras, Yunanistan ve Türkiye arasında değerlendirilmemiş büyük imkanların mevcut olduğunu belirterek," İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz.” dedi.

Çipras, Erdoğan ile olan yaklaşık 2 saatlik görüşmesinde, Türk-Yunan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Uzun zamandan beri, bana göre iki ülke gündeminde öne çıkmaması gereken bir meseleye takılmış durumdayız. 8 askerin hukuki süreci ve özellikle de 2 Yunan askerin kabul edilemez şekilde hapiste tutulmalarından sonra bir kenara bırakılan ticaret, turizm, deniz taşımacılığı gibi bir dizi kritik konularla ilgili yeniden hükümetler arası görüşmeler için ipin ucunu yakalayabiliriz. İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Türkiye ve Yunanistan arasında değerlendirilmemiş büyük imkanlar mevcut. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz.”

"EN İYİ HABER BU"

Başkan Erdoğan ile Ege’de gerginliğin azaltılması yönünde görüş birliğine vardıklarını anlatan Çipras, “Görüşmede çıkan en iyi haber bu. Türk Cumhurbaşkanı ile genelkurmay başkanlarımızın ve dışişleri bakanlarımız arasında irtibat kanallarının açık kalması konusunda anlaştık. Ege’de gerginliğin azaltılmasının yolunu bulabilmemiz için çaba gösterilmesi konusunda iki taraf da mutabık kaldık.” diye konuştu.

ERDOĞAN MACRON'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmüştü.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin son gününde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.

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Çipras erdoğan görüşme NATO Zirve

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adalrı aldılar e kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.bakalım ne istediler n vermiyeceğiz..
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