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Erdoğan Zaferini İlan Etti 

24.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferini ilan etti. Erdoğan, partisi AKP’nin ve iktidar ortağı MHP’nin TBMM’de çoğunluğu elde ettiğini belirtti

Erdoğan Zaferini İlan Etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferini ilan etti. Erdoğan, partisi AKP’nin ve iktidar ortağı MHP’nin TBMM’de çoğunluğu elde ettiğini belirtti

CHP ise zafer ilan etmek için erken olduğunu ve Erdoğan’ın hala yüzde 50 bandının altına düşebileceğini, cumhurbaşkanlığı seçimin 8 Temmuz’da yapılacak ikinci tura kalabileceğini savunuyor.

Erdoğan, “Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

Seçimler, Erdoğan’ın istediği başkanlık sisteminin önünü açtı. Türkiye’yi başkanlık sistemine taşıyacak anayasa değişikliği referandumu, geçen yıl az bir farkla elde edilen salt çoğunlukla kazanılmıştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sonuçlarda yolsuzluk yapılmasının önüne geçilmesi için seçim gözlemcilerine sandık başından ayrılmamaları çağrısı yaptı.

Oyların yüzde 96’sı sayılmışken Erdoğan yüzde 53 oy oranıyla yüzde 31 oy alan İnce’nin açık farkla önünde yer aldı.

Sandıkların yüzde 98’i açıldığı sırada parlamento seçimindeyse AKP yüzde 43 ve seçim ittifakı kurduğu MHP yüzde 11 oy aldı.

Muhalefet kampındaysa CHP yüzde 23 oy alırken HDP yüzde 11’le barajı aştı.

HDP lideri Selahattin Demirtaş, oyların yüzde 90’ı sayıldığı sırada yüzde 7 oranında oy almıştı.

Muhalefet devlete bağlı Anadolu Ajansı’nın verdiği rakamların şaibeli olduğunu öne sürüyor.

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