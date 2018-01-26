Erdoğan: Zeytin Dalı netice alınana dek sürecek

Erdoğan harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi.Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü operasyonla ilgili bilgilendirme yapan Genelkurmay Başkanlığı, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedinci gününe giren harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi. DHA'nın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne giden Erdoğan ayrıca, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını" belirtti ve "Afrin’in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini" sözlerine ekledi.

Nauert: Türkiye'nin PKK ile ilgili endişelerinin farkındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise günlük basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonuyla ilgili soruları da yanıtladı.