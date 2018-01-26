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Erdoğan: Zeytin Dalı netice alınana dek sürecek

26.01.2018 09:49 | Son Güncelleme 4 saat önce

Afrin operasyonuyla ilgili bilgilendirmede bulunan TSK, "En az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi" açıklaması yaptı.

Erdoğan harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi.Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü operasyonla ilgili bilgilendirme yapan Genelkurmay Başkanlığı, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedinci gününe giren harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi. DHA'nın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne giden Erdoğan ayrıca, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını" belirtti ve "Afrin’in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini" sözlerine ekledi.

Nauert: Türkiye'nin PKK ile ilgili endişelerinin farkındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise günlük basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonuyla ilgili soruları da yanıtladı.

"Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin, PKK ile ilgili endişelerinin farkındayız ve saygı duyuyoruz" diyen Nauert, ABD'nin Suriye'de bulunma nedeninin IŞİD olduğunu ve diğer gruplarla değil, IŞİD'le mücadeleye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Çelik'ten AB'ye çağrı

Öte yandan Brüksel'de AB'li yetkililerle temasta bulunan AB Bakanı Ömer Çelik Avrupa Birliği'nden Afrin harekâtında Ankara'nın yanında yer almasını istedi.

AFP'ye konuşan Çelik, AB'den YPG'yi desteklememelerini ve Türkiye'nin yanında yer almalarını istediklerini söyledi. Çelik Türkiye'nin Afrin operasyonundan kaygı duyduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir araya geldi.

DW/DHA/AFP,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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