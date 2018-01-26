Erdoğan: Zeytin Dalı netice alınana dek sürecek

Erdoğan harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi.Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü operasyonla ilgili bilgilendirme yapan Genelkurmay Başkanlığı, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedinci gününe giren harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi. DHA'nın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne giden Erdoğan ayrıca, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını" belirtti ve "Afrin’in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini" sözlerine ekledi.
Nauert: Türkiye'nin PKK ile ilgili endişelerinin farkındayız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise günlük basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonuyla ilgili soruları da yanıtladı.
"Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin, PKK ile ilgili endişelerinin farkındayız ve saygı duyuyoruz" diyen Nauert, ABD'nin Suriye'de bulunma nedeninin IŞİD olduğunu ve diğer gruplarla değil, IŞİD'le mücadeleye odaklanılması gerektiğini söyledi.
Çelik'ten AB'ye çağrı
Öte yandan Brüksel'de AB'li yetkililerle temasta bulunan AB Bakanı Ömer Çelik Avrupa Birliği'nden Afrin harekâtında Ankara'nın yanında yer almasını istedi.
AFP'ye konuşan Çelik, AB'den YPG'yi desteklememelerini ve Türkiye'nin yanında yer almalarını istediklerini söyledi. Çelik Türkiye'nin Afrin operasyonundan kaygı duyduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir araya geldi.
DW/DHA/AFP,SSB/CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...
Üniversite hastanesinde korkunç iddia: Kanser tedavisini durdurmuşlar
Buz tutan gölde balıkları elleriyle topladılar! Köylülerin sevinci kamerada!
Bodrum'daki iş adamı cinayetinde şok ifade: Tül perdenin arkasından gördüm!
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı
Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi
Bella Hadid frikik vermekten kurtulamadı
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum