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Erdoğan'a Twitter kullanıcılarından yanıt

08.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse, çekiliriz" açıklaması, Twitter'da bugün en çok ses getiren başlıklar arasına girdi.

Erdoğan'a Twitter kullanıcılarından yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine Twitter'da "TAMAM" etiketi açıldı.

Twitter'da TT'de kısa süre içinde birinci sıraya yerleşen etiketin altına TSİ 16:30 itibariyle 364 bin paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar ise hesaplarından sadece "TAMAM" etiketini paylaştı.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek #TAMAM etiketini paylaşan ilk isimlerden biri gazeteci Özgür Mumcu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine espirili yanıtlar da verildi.

TT'de #Tamam etiketi altındaki paylaşımlar sürerken ardından #ERDOĞANileDEVAM etiketi de açıldı. TSİ 16:30 itibariyle bu etiket altında da 4 bin 655 paylaşım yapıldı.

DW/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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