Erdoğan, "Bize boyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz" dedi.ABD'nin İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson nedeniyle Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in Brunson'la ilgili çıkışlarına daha önce medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt veren Erdoğan, Ankara'da gazetecilerin sorularını cevaplarken bu konuda ilk kez kamuoyu önünde bir değerlendirmede bulunmuş oldu.

Erdoğan, "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik. Ve bu mücadeleyi birlikte veren, hâlâ NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, "Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz kusura bakmasınlar pek prim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve bunları biz kendileriyle ikili olarak da görüştük" diye ekledi. Erdoğan, Türk yetkililerin bu konuda "tek söylem, tek dille" kanaatlerini paylaştığını ifade etti. Erdoğan ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Singapur’daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.