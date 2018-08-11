Erdoğan'dan ABD'ye 'Başka Müttefik Buluruz' Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’nın Türkiye aleyhine atacağı tek yanlı adımların Washington’un çıkarlarına zarar vereceği ve Ankara’yı farklı dost ve müttefik arayışına iteceği uyarısında bulundu.
New York Times gazetesine yazdığı makalede Erdoğan, Türkiye ve ABD’nin 60 yıldır stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğunu, Soğuk Savaş ve sonrasındaki ortak zorluklarla omuz omuza ayakta durduğunu hatırlattı.
Erdoğan mektubunda Amerika’yı buna rağmen, “mükerrer ve düzenli bir şekilde” Türk milletinin kaygılarını anlamamak ve saygı duymaya çalışmamakla suçladı. “Son yıllarda ortaklığımız anlaşmazlıklarla sınavdan geçti” diye yazan Erdoğan, “maalesef bu tehlikeli gidişatı geri çevirme çabalarımız boşa gitti” şeklinde devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika Türkiye’nin egemenliğine saygı duymaya başlamaz ve milletimizin karşı karşıya olduğu tehditleri anladığını kanıtlamazsa ortaklığımız tehlikeye girecek” diye uyardı.
“Fethullahçı Terör Örgütü” diye adlandırdığı Gülen hareketini suçladığı 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimini Amerika’nın 1941’de hedef olduğu Pearl Harbor ve 2001’deki 11 Eylül saldırılarına benzeten Erdoğan, Amerika’nın darbe girişimine tepkisinin tatmin edici olmadığının altını çizdi. Erdoğan, “Türk demokrasisini tutmak yerine Amerika temkinli bir şekilde ‘Türkiye’de istikrar, barış ve devamlılık’ çağrısında bulundu” diye yazdı. Erdoğan ayrıca Amerika’da yaşayan Fethullah Gülen’in iadesi yönünde hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olmasının da durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Amerika’nın Suriye’de IŞİD’le mücadelede YPG’yle işbirliğini eleştirdi, Washington’un 5 bin kamyon ve 2 bin uçak dolusu silahı YPG üyelerine teslim ettiğini yazdı.
“PKK’nın Suriye’deki müttefiklerine” askeri eğitim ve silah sağlama konusundaki Türkiye’nin kaygılarını defalarca Amerikalı yetkililerle paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, bu çağrılarına kulak verilmediğini, en nihayetinde bu silahlarla Suriye, Irak ve Türkiye’deki sivillerin ve Türk güvenlik güçlerinin hedef alındığını savundu.
Erdoğan’ın New York Times’a mektubunda iki ülke arasındaki Soğuk Savaş’taki işbirliğine verdiği bir örneğe gazetenin idari editörleri ayrı bir düzeltmeyle karşılık verdi. Düzeltmede şöyle yazdı:
“Bu makalenin bir önceki versiyonunda Jüpiter füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar yanlış verildi. 1962 yılında Kennedy yönetimi, zaten İtalya ve Türkiye’de konuşlandırılmış olan Jüpiter füzelerini çekerek Küba’dan Sovyet füzelerinin çekilmesinin pazarlığını yapmıştı. Türkiye’nin Jüpiter füzelerinin Küba füze krizi sırasında yerleştirilmesi konusunda anlaştığı (izin verdiği) ifadesi doğru değildir.”
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