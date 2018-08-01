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Erdoğan’dan ABD’ye Brunson Uyarısı

01.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Ankara’da gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konusundaki baskılarıyla ilgili bir soru üzerine Türkiye’ye karşı tehdit dili kullanmasının hiç kimseye fayda sağlamayacağını söyledi

Erdoğan’dan ABD’ye Brunson Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye karşı tehdit dili kullanmasının hiç kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

Ankara’da gazetecilere konuşan Erdoğan, Amerikan yönetiminin Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konusundaki baskılarını arttırmasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Amerika’nın Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Erdoğan şöyle konuştu: "Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik ve bu mücadeleyi birlikte veren, hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak, asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz, kusura bakmasınlar, pek prim vermeyiz” diye konuştu.

Bu konuları ikili olarak görüştüklerini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmeler yaptığını ifade eden Erdoğan, Çavuşoğlu’nun Singapur’da ASEAN toplantısı sırasında Pompeo’yla biraraya geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu dayanışmasını ve bu tür bir tehditkar dil kullanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz inandığımız yolda, inandığımız gibi özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu arada Ankara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ABD’den gelen istek üzerine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bugün (1 Ağustos) bir telefon görüşmesi yaptığı bilgisini de paylaştı.

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