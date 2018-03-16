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Erdoğan’dan ABD’ye Menbiç Mesajı: 'Biz Oyalanmaya Gelmeyiz'

16.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Partisinin Erzurum İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin YPG’nin elindeki Menbiç konusunda hassasiyetini sürdürdüğü yönünde mesajlar verdi. Erdoğan, "Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz" dedi

Erdoğan’dan ABD’ye Menbiç Mesajı: 'Biz Oyalanmaya Gelmeyiz'

Türkiye bir taraftan ABD’deki dışişleri bakanlığı değişiminden sonra Washington’un Suriye politikasının nasıl devam edeceğini anlamaya çalışırken diğer taraftan da eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 15-16 Mart’ta Ankara’ya düzenlediği ziyarette üzerinde uzlaşılan Menbiç mutabakatına sadık kalınmasını bekliyor.

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Erzurum İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin YPG’nin elinde bulunan Menbiç konusunda hassasiyetini sürdürdüğü yönünde mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, “İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Menbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika, Menbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana ‘yok’ dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız. Hayır onlar da çıkmadı. Bunları ‘Fırat'ın doğusuna sürün’ dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz” dedi.

"Afrin meselesi büyük ölçüde çözüldü"

İki gün önce “Afrin akşama kadar düşecek” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Afrin’in dörtte üçünün kontrol altına alındığını ifade etti.

“Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in dörtte üçünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da iki bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programları elimizde. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530’a ulaştı. 1320 kilometrekare bizim kontrolümüze geçti. Şimdi yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor.”

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