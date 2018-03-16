Erdoğan’dan ABD’ye Menbiç Mesajı: 'Biz Oyalanmaya Gelmeyiz'

Türkiye bir taraftan ABD’deki dışişleri bakanlığı değişiminden sonra Washington’un Suriye politikasının nasıl devam edeceğini anlamaya çalışırken diğer taraftan da eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 15-16 Mart’ta Ankara’ya düzenlediği ziyarette üzerinde uzlaşılan Menbiç mutabakatına sadık kalınmasını bekliyor.

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Erzurum İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin YPG’nin elinde bulunan Menbiç konusunda hassasiyetini sürdürdüğü yönünde mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, “İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Menbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika, Menbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana ‘yok’ dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız. Hayır onlar da çıkmadı. Bunları ‘Fırat'ın doğusuna sürün’ dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz” dedi.