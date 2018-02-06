Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

"Ne demek ne zaman bitireceksiniz ya? Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız...

"Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."

"Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Ama bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700'ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışıyla karşı karşıya ve 100'ü aşkın şehidimiz var."

ABD'ye "terör örgütleriyle beraber hareket etmemeleri" çağrısında bulunduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabii ülkemde birçok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın. Eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak, bu topraklarda belirleyici olacağız" dedi ve ekledi:

"Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu PYD'dir, YPG'dir, PKK'dır, DEAŞ'tır. Amerika diyor ki 'DEAŞ'ı temizledik'. Temizlediysen niye hâlâ buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun, 2 bin uçakla mühimmat gönderiyorsun. Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok".