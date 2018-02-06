HABER

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

06.02.2018 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekâtı'na değindi ve ABD'yi eleştirdi. Türkiye'ye operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulamayacağını belirten Erdoğan, Amerikan birliklerinin Menbiç'ten ayrılmalarını istedi.

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Harekâtı'na değindi ve ABD'yi eleştirdi. Türkiye'ye operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulamayacağını belirten Erdoğan, Amerikan birliklerinin Menbiç'ten ayrılmalarını istedi.

Erdoğan konuşmasında gerek eski ABD Başkanı Barack Obama'nın gerekse de halefi Donald Trump'ın, Menbiç konusunda kendilerine doğruları söylemediğini belirtti.

"Bize 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."

'18 sene oldu, hala oradasınız'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin eleştirilere de şu yanıtı verdi:

"Ne demek ne zaman bitireceksiniz ya? Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız...

"Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Ama bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700'ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışıyla karşı karşıya ve 100'ü aşkın şehidimiz var."

ABD'ye "terör örgütleriyle beraber hareket etmemeleri" çağrısında bulunduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabii ülkemde birçok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın. Eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak, bu topraklarda belirleyici olacağız" dedi ve ekledi:

"Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu PYD'dir, YPG'dir, PKK'dır, DEAŞ'tır. Amerika diyor ki 'DEAŞ'ı temizledik'. Temizlediysen niye hâlâ buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun, 2 bin uçakla mühimmat gönderiyorsun. Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok".

'Biz inşaatları yapalım, siz destek verin'

Türk ordusunun Afrin'de büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Erdoğan Cerablus'ta yaptıkları gibi Afrinlileri de Afrin'e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak istediklerini söyledi.

Erdoğan, "Sayın Trump'a, Putin'e de söyledim. Suudi Arabistan'a da söyledim. 'Biz inşaatları yapalım, siz destek verin' dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim" diye konuştu.

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!

İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Nükleer kriz: Çin'den ABD'ye 'Soğuk Savaş' suçlaması

Nükleer kriz: Çin'den ABD'ye 'Soğuk Savaş' suçlaması

Moskova böyle kar görmedi!

Moskova böyle kar görmedi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Biz orayı dümdüz edelim gerisini kim nasıl yapıyorsa yapsın.
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz diyen pyd eskortlugunda süleyman şah türbesi kaçıran PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan PAPA dostu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlari işbirlikçi hain degilmidir
Diğer Haberler
Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"

Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"

Sırbistan ve Karadağ'a AB üyeliği için yeşil ışık

Sırbistan ve Karadağ'a AB üyeliği için yeşil ışık

Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!

Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

ABD Merkez Bankası’na Yeni Başkan

ABD Merkez Bankası’na Yeni Başkan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.