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Erdoğan’dan ABD’ye Suriye Eleştirisi

06.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

Erdoğan, Washington’un Suriye’nin kuzeyinde Türkiye, İran ve Rusya’nın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini söyledi

Erdoğan’dan ABD’ye Suriye Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada Amerika’nın Suriye’deki rolünü eleştirdi. Amerikan birliklerinin Menbiç’i terk etmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Washington’un Suriye’nin kuzeyinde Türkiye, İran ve Rusya’nın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini kaydetti.

Erdoğan "Peki niye duruyorsunuz orada? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı… Onları getirip yerleştiriyorsunuz, bize Mümbiç’e gelmeyin diyorsunuz. Biz Mümbiç’e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz, bizim farkımız bu" diye konuştu.

Erdoğan, "O zaman sizin Türkiye’ye, İran’a, veya Rusya’ya yönelik hesabınız var. Fakat biz yerimizde dimdik duruyoruz" dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinde YPG unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu Amerika ile ilişkilerde gerilime neden oluyor.

Amerika, Suriye’deki savaşta IŞİD’e karşı bölgede çarpışan YPG’yi destekliyor. Türkiye ise YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyor.

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