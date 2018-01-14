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Erdoğan'dan Afrin açıklaması

14.01.2018 15:56 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta yaptığı konuşmada Afrin'e değinerek, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat 6. olağan il kongresinde konuştu. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, ABD'yi eleştirdi. Erdoğan, "İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri. Bunları artık yutmuyoruz. Bunu gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir ama Suriye'deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Müttefiklere mesaj

"Artık bıçak kemiğe dayanmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Türkiye sınırlarındaki en ufak bir tacizin "atılması gereken adımların işaret fişeği" olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratjik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz dostlarımızdan ülkemiz için beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum."

DW, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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