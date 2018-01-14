Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat 6. olağan il kongresinde konuştu. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, ABD'yi eleştirdi. Erdoğan, "İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri. Bunları artık yutmuyoruz. Bunu gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir ama Suriye'deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Müttefiklere mesaj

"Artık bıçak kemiğe dayanmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Türkiye sınırlarındaki en ufak bir tacizin "atılması gereken adımların işaret fişeği" olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü: