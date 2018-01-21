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Erdoğan'dan Afrin açıklaması

21.01.2018 16:50 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin’e yönelik harekâtla ilgili olarak, "İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Afrin'e yönelik olarak başlatılan harekata değindi.

Harekâtın devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Durmak yok. Şimdi de bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Diyarbakır'da şu anda kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA, HT/AG

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