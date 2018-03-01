Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın

Erdoğan, "Birilerinden icazet alacak değiliz. Öyle ya da böyle bu iş bitecek" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü harekata değinerek, "Afrin'de bizim karşımıza kim dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Bu konuda, 'kim kimdir' bakacak değiliz" dedi. Erdoğan, Afrika turu sırasında uçakta kendisine eşlik eden gazeteci ve köşe yazarlarına açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan, Afrin'de gereğini yapacaklarını belirterek, "Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle, bu iş bitecek" dedi.

Türkiye 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'ye karşı operasyon düzenliyor.

"ABD'nin konuştukları ve yaptıkları arasında uyum olmasını arzuluyoruz"

Erdoğan'a geçen haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti ve Washington'la ilişkilerde yol haritası soruldu. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan şunları söyledi: