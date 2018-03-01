Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın

Erdoğan, "Birilerinden icazet alacak değiliz. Öyle ya da böyle bu iş bitecek" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü harekata değinerek, "Afrin'de bizim karşımıza kim dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Bu konuda, 'kim kimdir' bakacak değiliz" dedi. Erdoğan, Afrika turu sırasında uçakta kendisine eşlik eden gazeteci ve köşe yazarlarına açıklama yaptı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan, Afrin'de gereğini yapacaklarını belirterek, "Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle, bu iş bitecek" dedi.
Türkiye 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'ye karşı operasyon düzenliyor.
"ABD'nin konuştukları ve yaptıkları arasında uyum olmasını arzuluyoruz"
Erdoğan'a geçen haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti ve Washington'la ilişkilerde yol haritası soruldu. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan şunları söyledi:
"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyareti oldu. Önce benim bir kabulüm oldu, kendisiyle uzun uzun konuştuk. Ertesi gün Mevlüt Bey'in (Çavuşoğlu) görüşmesi oldu. Biz ABD'nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Söylenilenler ile yapılanların farklı olması elbette kabullenilemez. Bu çerçevede temaslar devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart'ta yapılması planlanıyor."
Erdoğan'a Türkiye'nin Suriye'de Menbiç'e müdahale ederse ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin bunu engelleyeceği yönünde çıkan haberler de hatırlatıdı. Erdoğan, "Orada terör örgütü olmamalıdır. Münbiç'in asıl sahibi kim? Araplar. Oranın asli sakinleri arasındaki Arapların oranı yüzde 90-95. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Şimdi oranın asli sakinleri olan Arap aşiretleri, orayı koruma konusunda kararlılar. Biz Münbiç'in asli sakinlerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunu Rex Tillerson'a da söyledik" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in Çekya'da mahkeme tarafından serbest bırakılmasıyla ilgili ise "Çekya'yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür. Bunun başka türlü izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar" dedi.
DW/GY,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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