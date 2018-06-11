Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a: Haçlı-Hilal mücadelesi yeniden başlar, sorumlusu sen olursun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı etme ve 7 camiyi kapatma kararı alan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a "Senin bu çıraklığın başına çok işler getirir. Yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki, bunun sorumlusu da sen olursun" sözleriyle yüklendi.
Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide asker kamuflajlı öğrencilerin sergilediği "Çanakkale Şehitlerini Anma" oyunu nedeniyle alındığını açıklamıştı.
Türkiye Avusturya hükümetini "İslam ve yabancı düşmanlığıyla" suçlayarak sert tepki gösterdi.
Erdoğan, İstanbul Esenler'de gerçekleşen dua programında şunları söyledi:
"Avusturya'nın Müslümanlara, camilere, ibadethanelere yönelik tavrı, Avrupa'daki İslam düşmanlığının ve ırkçılığın sadece görünen yüzüdür. Buradan Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum; bak daha çok gençsin, senin çok tecrübe edinmen lazım. Senin bu çıraklığın, bu tavırların başına çok işler getirebilir.
"Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi, yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki, bunun sorumlusu da sen olursun."
Avusturya'nın kararına neden olan fotoğraflarda, bir camide çocukların üzerleri Türk bayraklarıyla örtülü şekilde yerde yattıkları görülüyordu.
Kurz, "Paralel toplumlara, siyasi İslama ya da radikalleşmeye toplumumuzda yer yok" sözleriyle, camini bağlı olduğu Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'ne (ATIB) yönelik adımlar attı.
ATIB, Avusturya genelinde 100 bin üzerinde fazla üyesi ve 65 camisi olan resmi bir dernek. Bir anaokulu da işletiyor ve Avusturya devletinden dini ödenek alıyor.
Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti.
Ülkede ATIB'in kapatılıp kapatılmaması konusu tartışmaya açılmıştı.
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