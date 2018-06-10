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Erdoğan'dan Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki

10.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'nın yedi camiyi kapatma kararına tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kurz'un adımlarının dünyayı "Haçlı-Hilal savaşına" götürdüğünü söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında yaptığı konuşmada Avusturya'nın cami kapatma kararını eleştirdi.

Erdoğan, "Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor" dedi. Erdoğan sözlerini, "Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, cuma günü "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında ülke içerisinde faaliyet gösteren yedi caminin kapatılacağını açıklamıştı. Kurz ayrıca yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen “çok sayıda” imamın da araştırıldığını ve bunların ülkeden ihraç edilebileceklerini söylemişti. Kurz, Viyana'daki açıklamasında "Paralel toplumların, siyasal İslam'ın ve radikalleşme eğilimlerinin ülkemizde yeri yok" diye konuştu.

Kapatılması öngörülen yedi cami arasında Türk İslam Birliği ATİB’e bağlı bir cami de bulunuyor.

dpa, Afp, DW/ BÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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