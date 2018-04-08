HABER

Erdoğan’dan Batı’ya ‘Terör’ Tepkisi

08.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Siirt İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa başta olmak üzere, batı ülkelerine terör örgütleriyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi

Erdoğan’dan Batı’ya ‘Terör’ Tepkisi

AK Parti’nin Siirt İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa başta olmak üzere, batı ülkelerine terör örgütleriyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Erdoğan, Afrin’deki tünellerin yapımında kullanılan çimentonun bir Fransız firmasından temin edildiğini belirterek, Fransa’nın PYD ve YPG yöneticileri Elize Sarayında ağırlamasını eleştirdi.

Beraberinde Siirtli olan Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Siirt’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 6. İl Kongresine katıldı.Daha önce sahneye çıkardığı asker kıyafetli çocuk nedeniyle eleştirilen Erdoğan, yine asker elbisesi giymiş bir grup çocukla birlikte salona girdi. Çocuklarla sahnede fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra partililere hitap etti.

Konuşmasının başında son dönemlerdeki operasyonların bilançosunu vererek başlayan Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Peki, Kuzey Irak’ta ne oldu? Hakurk’ta, Zaho’da ne oldu? Orada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 327 oldu. Yurt içinde Gabar’da, Cudi’de, Tunceli’de 154. Ne dedik nereye kaçarsanız kaçın nereye girerseniz girin biz de orada olacağız” dedi.

Konuşmasına siyasetle devam eden Erdoğan, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere meclisin kapısının açık olduğunu söyledi. Erdoğan; “Türkiye’nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese meclisin kapısı sonuna kadar açıktır. Adı, sanı, makamı ne olursa olsun, kimse kendini hukukun üstünde göremez. Hele hele milletin verdiği yetkiyi üç beş çapulcuya asla peşkeş çekemez. Kim bunu yapıyorsa, kim bu milletin emanetine ihanet ediyorsa karşısında devleti bulur, yargıyı bulur, güvenlik güçlerini bulur. Her kim gazi meclisin çatısı altında milletvekilliği yapmak yerine, terör yandaşlığı ve terör seviciliği yapıyorsa karşısında milletin kendisini bulur. Terörle, terörizme şiddetle arasına mesafe koymayanın yeri meclis değil. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını, imkanlarını sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin tek kuruşunun bölücü örgütün kasasına gitmesine izin vermeyiz” diye konuştu.

Erdoğan’ın en sert eleştirileri ise Fransa Başta olmak üzere batı ülkelerine yönelik oldu. Batı’nın terör örgütlerinin talepleriyle Türkiye’nin karşısına dikildiğini söyleyen Erdoğan, “Biz terör örgütlerine karşı dünyanın görmediği, cesaret edemediği bir mücadele veriyoruz. Onlar ise bizi destekleyecekleri yerde terör örgütlerinin ağzıyla ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden insan haklarından, meşruiyetten özgürlüklerden dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütüyle yan yana yol yürümekten geri durmuyorlar. Teröristleri Elize Sarayında ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Ondan sonra kalkıyor bana akıl vermeye. O aklı sen kendine sakla, önce mademki terör örgütlerine karşısın bizim yanımızda olacaksın. Bilmezsen bilesin ki terör örgütleri seni başını ağrıtacak. Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda, tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız batı ülkeleri, Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? içinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu nereden? Kurtalan çimento fabrikasından değil Fransa’da, hayır Fransa’dan değil. Tünellerin yapıldığı yerin doğusunda La Fargenin çimento tesisleri var. Oradan alıyorlar, oradan mikserler gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan da konuşuyorlar. Bunlara bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye’nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine dahi tahammül edemiyorlar” dedi.

Doğu Guta’da yaşanan kimyasal saldırıya batını sessiz kaldığını savunan Erdoğan, “Afganistan’da yüz hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanlar bakıyorsunuz,Türkiye’nin imha ettiği teröristlere ağıtlar diziyorlar. İsrail’in inkar dahi etmeye gerek duymadan taammüden katlettiği silahsız Filistinlilerin feryadına kulaklarını tıkayanlar, terör örgütlerinin destekçilerine kapılarının sonuna kadar açıyorlar. İşte bak Doğu Guta’da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye’deki rejimi hala savunanlar var. Bununla da kalmıyoruz. Acımasız bir şekilde, bu ikiyüzlülüğe, riyakarlığa ve insanlık dışı politikalara isyan ediyoruz. Ey Batı Doğu Guta’da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, bu kadınlara, bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da, biz size ‘bunlar adil davranıyor’ diyeceğiz. Bölgenin trajedilerini, kendi silah tüccarlarının, kendi iç hesaplarının at pazarlığının malzemeleri haline dönüştürenlere yazıklar olsun. Sizin demokrasi anlayışınıza da, insan hakları anlayışınıza da, diplomasi anlayışınızı da, yazıklar olsun. Ölümüne yol açtığınız ve seyirci kaldığınız her masumun kanı, yüzünüze, tarihinize, geleceğinize bulaşmıştır. Artık bu hiç birinin terör örgütlerinden terörizmden terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi vücutlarına zerk ediyorlar ama farkında değiller. Türkiye olarak kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultusunda sonunda kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz, karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara cehenneme kadar yolunuz var diyoruz” şeklinde konuştu.

Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
Doğu Karadeniz'de operasyon!Doğu Karadeniz'de operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

İlginizi Çekebilir

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da PKK'lılara tek başına karşı çıkan Türk'e polisten işkence

Almanya'da PKK'lılara tek başına karşı çıkan Türk'e polisten işkence

Kimyasal saldırıda korkunç ayrıntı: Hepsi de gözleri açık ve ağızlarından köpük gelerek öldü

Kimyasal saldırıda korkunç ayrıntı: Hepsi de gözleri açık ve ağızlarından köpük gelerek öldü

Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf

Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf

Öğrencisiyle ilişkiye girdi

Öğrencisiyle ilişkiye girdi

Almanya'da yine terör alarmı! Saldırı hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

Almanya'da yine terör alarmı! Saldırı hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad

ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.