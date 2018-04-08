Erdoğan’dan Batı’ya ‘Terör’ Tepkisi

AK Parti’nin Siirt İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa başta olmak üzere, batı ülkelerine terör örgütleriyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Erdoğan, Afrin’deki tünellerin yapımında kullanılan çimentonun bir Fransız firmasından temin edildiğini belirterek, Fransa’nın PYD ve YPG yöneticileri Elize Sarayında ağırlamasını eleştirdi. Beraberinde Siirtli olan Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Siirt’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 6. İl Kongresine katıldı.Daha önce sahneye çıkardığı asker kıyafetli çocuk nedeniyle eleştirilen Erdoğan, yine asker elbisesi giymiş bir grup çocukla birlikte salona girdi. Çocuklarla sahnede fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra partililere hitap etti. Konuşmasının başında son dönemlerdeki operasyonların bilançosunu vererek başlayan Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Peki, Kuzey Irak’ta ne oldu? Hakurk’ta, Zaho’da ne oldu? Orada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 327 oldu. Yurt içinde Gabar’da, Cudi’de, Tunceli’de 154. Ne dedik nereye kaçarsanız kaçın nereye girerseniz girin biz de orada olacağız” dedi.

Konuşmasına siyasetle devam eden Erdoğan, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere meclisin kapısının açık olduğunu söyledi. Erdoğan; “Türkiye’nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese meclisin kapısı sonuna kadar açıktır. Adı, sanı, makamı ne olursa olsun, kimse kendini hukukun üstünde göremez. Hele hele milletin verdiği yetkiyi üç beş çapulcuya asla peşkeş çekemez. Kim bunu yapıyorsa, kim bu milletin emanetine ihanet ediyorsa karşısında devleti bulur, yargıyı bulur, güvenlik güçlerini bulur. Her kim gazi meclisin çatısı altında milletvekilliği yapmak yerine, terör yandaşlığı ve terör seviciliği yapıyorsa karşısında milletin kendisini bulur. Terörle, terörizme şiddetle arasına mesafe koymayanın yeri meclis değil. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını, imkanlarını sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin tek kuruşunun bölücü örgütün kasasına gitmesine izin vermeyiz” diye konuştu. Erdoğan’ın en sert eleştirileri ise Fransa Başta olmak üzere batı ülkelerine yönelik oldu. Batı’nın terör örgütlerinin talepleriyle Türkiye’nin karşısına dikildiğini söyleyen Erdoğan, “Biz terör örgütlerine karşı dünyanın görmediği, cesaret edemediği bir mücadele veriyoruz. Onlar ise bizi destekleyecekleri yerde terör örgütlerinin ağzıyla ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden insan haklarından, meşruiyetten özgürlüklerden dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütüyle yan yana yol yürümekten geri durmuyorlar. Teröristleri Elize Sarayında ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Ondan sonra kalkıyor bana akıl vermeye. O aklı sen kendine sakla, önce mademki terör örgütlerine karşısın bizim yanımızda olacaksın. Bilmezsen bilesin ki terör örgütleri seni başını ağrıtacak. Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda, tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız batı ülkeleri, Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? içinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu nereden? Kurtalan çimento fabrikasından değil Fransa’da, hayır Fransa’dan değil. Tünellerin yapıldığı yerin doğusunda La Fargenin çimento tesisleri var. Oradan alıyorlar, oradan mikserler gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan da konuşuyorlar. Bunlara bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye’nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine dahi tahammül edemiyorlar” dedi.