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Erdoğan’dan BM’ye: ‘Batsın Sizin Kararınız’

06.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Acaba Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz” dedi

Erdoğan’dan BM’ye: ‘Batsın Sizin Kararınız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Guta’da yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Suriye için aldığı ateşkes kararını hayata geçirememekle eleştirdi. Erdoğan BMGK’ye “Batsın sizin kararınız” diye seslendi.

Partisinin, TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, "Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Acaba Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna 'dünya beşten büyüktür' demiyoruz, anlamı bu” dedi.

BMGK’nın yapısına yönelik eleştirilerini yineleyen Erdoğan, konseyde “Biz beş ülkeyiz, dünyayı biz yönetiriz, biz ne dersek o olur. Dört tanesi bir şey söylüyor, bir tanesi aykırı bir şey söylüyor, o iş bitmiştir” anlayışının egemen olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Böyle bir anlayış olur mu? Hadi gelin samimiyseniz, dürüstseniz bu dünyayı dünya yönetsin. Tüm dünyadaki ülkeler, şu anda bu beş ülkenin, 20 demiyorum, beş ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Dönerli bir şekilde bu yapılsın, halledilsin” dedi.

Erdoğan, bunu çeşitli uluslararası platformlarda liderlere söylediklerinde hepsinin “Haklısınız” dediğini ama “Hadi sesinizi çıkartın” dendiğinde hiçbirinin sesini çıkartamadığını savundu. Cumhurbaşkanı, “Niye? Dünya adeta bir korkular dünyası olmuş. Bir korkular hegemonyası var ve bunun karşısında hiçbir ülke sesini çıkarmıyor. Hiçbir lider kalkıp, konuşamıyor" diye konuştu.

Amerika’da Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme kararına 128 ülkenin itiraz ederek tavır koyduğunu hatırlatan Erdoğan, şimdi aynı tavrın "dünya 5'ten büyüktür" anlayışı için de ortaya konmasını istedi.

‘Hani dosttunuz, hani NATO’da beraberdik?’

Türkiye’nin Afrin operasyonu konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye sınırı boyunca bir “terör koridoru” oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye'dir” ifadesini kullandı.

Amerika’ya eleştirilerini yineleyen Erdoğan, “Afrin'de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar tüm tuzaklar tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür. Hani dosttunuz; böyle mi dosttuk? Hani biz müttefiktik, hani NATO'da beraberdik? Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi” dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakka tarafındaki petrol sahası kavgasını saymazsanız Fırat'ın doğusunda da aynı durum geçerlidir. Şimdi gelin, hep birlikte oturup, düşünelim. Avrupa Birliği ile olan köklü ilişkileri sebebiyle batı blokunda yer alan NATO üyesi olan ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ ile Suriye'nin istikrarı ile güvenlik kaygıları ile izah edebiliriz. Buradaki hedef çok açıktır ki Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bekası ve kalkınmasındaki azmidir, gücüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler. İstedikleri oyalama taktiğini kullansınlar, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar. Biz bu gerçeği görüyoruz ve her fırsatta da yüzlerine vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz."

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