Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasına "Biz tüm insanlığa adalet, vicdan ve medeniyeti göstermiş bir milletiz" diyerek başlayan Erdoğan, CHP'yi ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:

"Sözde bir ana muhalefet var, bir tanesi çıkıyor PYD bir terör örgütü değildir diyor.

"Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki? O da PKK için terör örgütü değildir diyordu. Çünkü onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler, demokratik yollardan değil.

"Bir başka vekili çıkıyor, Türkiye'nin Afrin'e girişini bir işgal olarak ifade ediyor.

"Peki ben şimdi ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Şimdi kongre yapıyorsun söyle bakalım PYD bir terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla.

"Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin."

'Bize Allahımız yeter'

AKP'nin "aka ak, karaya kara diyen bir parti" olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: