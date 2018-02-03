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Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

03.02.2018 15:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te konuştu: Sözde bir ana muhalefet var, bir tanesi çıkıyor PYD bir terör örgütü değildir diyor. Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki? PYD bir terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla.

Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasına "Biz tüm insanlığa adalet, vicdan ve medeniyeti göstermiş bir milletiz" diyerek başlayan Erdoğan, CHP'yi ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:

"Sözde bir ana muhalefet var, bir tanesi çıkıyor PYD bir terör örgütü değildir diyor.

"Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki? O da PKK için terör örgütü değildir diyordu. Çünkü onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler, demokratik yollardan değil.

"Bir başka vekili çıkıyor, Türkiye'nin Afrin'e girişini bir işgal olarak ifade ediyor.

"Peki ben şimdi ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Şimdi kongre yapıyorsun söyle bakalım PYD bir terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla.

"Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin."

'Bize Allahımız yeter'

AKP'nin "aka ak, karaya kara diyen bir parti" olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.

"Biz sadece sana kul oluruz ve ey rabbimiz sadece senden yardım dileriz. Kimse gücenmesin, kırılmasın. Biz beşer planında birilerinden yardım istemeyiz.

"Bize Allahımız yeter, ondan başkası asla."

'Avrupa Birliği'ni uyarıyoruz'

Erdoğan, AB'nin bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını, diğer yandan da "terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere buyur dediğini" söyledi ve AB'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Bu Avrupa Birliği ne menem kuruluştur ya?

"Bu nasıl bir anlayıştır? Türkiye'den sesler yükselince "Türkiye niye saldırıyor" diyorlar.

"Biz saldırmıyoruz, yalnızca uyarıyoruz.

"Avrupa'da terör örgütünü besleyen ülkeler var, biz de sizleri uyarıyoruz."

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